美國、以色列對伊朗發動戰爭，截至發稿時間為止，美軍死亡人數已增加至6人，美國總統川普（Donald Trump）當地時間2日表示，預計戰爭將持續4至5週，但也可能更久，「巨浪」尚未到來，伊朗的形勢將變得更加不安全。
根據《CNN》報導，川普在接受其訪問時直言，美國正在「狠狠打擊伊朗」，進展非常順利，美國擁有世界上最強大的軍隊、將能輕鬆獲勝。
當被問及美國除了軍事打擊，是否還有其他行動，來幫助伊朗人民奪回國家控制權時，川普回答：「是的」，並警告伊朗的形勢即將變得更不安全，希望大家都待在家裡：「我們還沒開始猛烈攻擊他們，真正的巨浪還沒到來，巨浪很快就要來了。」
關於伊朗最高領袖繼承人問題，川普表示，不知道對方會選擇誰，也許他們運氣好，能找到一個「知道自己在做什麼」的人，還加碼披露伊朗有49名領導階層在襲擊中喪生：「他們聚在一起，有點太自大了，還以為自己不會被發現，我們對此感到驚訝。」
至於美國究竟打不打算派遣地面部隊，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在美東時間2日上午的記者會中，曾表示目前美國在伊朗沒有地面部隊駐紮，也拒絕透露是否會考慮做這件事。對此，川普則模稜兩可的提到：「對於派兵這件事，我不會感到猶豫不決，就像每位總統都會說『不會派地面部隊』，我不會這麼說。我會說『可能不需要』，或者『如果有必要的話』。」
而據《路透社》引述美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的說法，美國目前沒有在伊朗部署地面部隊的計劃，但川普總統手中確實有這些選項。
盧比歐還補充道，美國政府認為，就算沒有地面部隊，也能實現自身設定的目標。
原文連結：
Trump tells CNN the ‘big wave’ is yet to come in war with Iran
US not currently postured for ground forces in Iran, Rubio says
Trump won’t rule out sending US troops into Iran ‘if necessary’— tells The Post war is progressing ‘way ahead of schedule’
