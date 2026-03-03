我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列對伊朗發動戰爭，截至發稿時間為止，美軍死亡人數已增加至6人，美國總統川普（Donald Trump）當地時間2日表示，預計戰爭將持續4至5週，但也可能更久，「巨浪」尚未到來，伊朗的形勢將變得更加不安全。根據《CNN》報導，川普在接受其訪問時直言，美國正在「狠狠打擊伊朗」，進展非常順利，美國擁有世界上最強大的軍隊、將能輕鬆獲勝。當被問及美國除了軍事打擊，是否還有其他行動，來幫助伊朗人民奪回國家控制權時，川普回答：「是的」，並警告伊朗的形勢即將變得更不安全，希望大家都待在家裡：「我們還沒開始猛烈攻擊他們，真正的巨浪還沒到來，巨浪很快就要來了。」關於伊朗最高領袖繼承人問題，川普表示，不知道對方會選擇誰，也許他們運氣好，能找到一個「知道自己在做什麼」的人，還加碼披露伊朗有49名領導階層在襲擊中喪生：「他們聚在一起，有點太自大了，還以為自己不會被發現，我們對此感到驚訝。」至於美國究竟打不打算派遣地面部隊，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在美東時間2日上午的記者會中，曾表示目前美國在伊朗沒有地面部隊駐紮，也拒絕透露是否會考慮做這件事。對此，川普則模稜兩可的提到：「對於派兵這件事，我不會感到猶豫不決，就像每位總統都會說『不會派地面部隊』，我不會這麼說。我會說『可能不需要』，或者『如果有必要的話』。」而據《路透社》引述美國國務卿盧比歐（Marco ‌Rubio）的說法，美國目前沒有在伊朗部署地面部隊的計劃，但川普總統手中確實有這些選項。盧比歐還補充道，美國政府認為，就算沒有地面部隊，也能實現自身設定的目標。原文連結：