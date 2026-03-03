美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，引發伊朗報復，也對中東多國的美軍設施實施打擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日聲稱，使用「柯蘭沙爾飛彈-4」彈道飛彈（Khorramshahr-4，又名海巴爾Kheibar），襲擊了以色列總理辦公室和以色列空軍司令部等地，造成嚴重破壞。對此，以色列方面回應是「假新聞」、「虛假宣傳」。
根據《以色列時報》報導，伊朗半官方媒體《法爾斯通訊社》發布的影片，引述軍方發言人聲稱，伊朗的海巴爾飛彈在一次突襲中，成功擊中了納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室和空軍司令巴爾（Tomer Bar）的住所，還說納坦雅胡在耶路撒冷遭飛彈襲擊後生死未卜。
然而，報導指出，當天耶路撒冷雖響起空襲警報，但並未收到任何飛彈襲擊的通報。各方消息顯示，納坦雅胡的辦公室安然無恙。
至於伊朗發言人所說，伊朗在科威特上空擊落3架美國戰機的事，美國方面已經闢謠，澄清這3架戰鬥機是被科威特防空系統的「友軍」火力誤擊。
報導不忘挖苦，打下：「眾所周知，伊朗政權為了宣傳目的，常常誇大其軍事成就。」
原文連結：‘Fake news’: Netanyahu’s office dismisses Iran army claims PM’s fate unclear after purported Jerusalem missile attack
