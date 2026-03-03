我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列聯手對伊朗展開大規模軍事打擊，將包含最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在內的40多名軍政高層「斬首」，震驚國際，中國外交部表達堅決反對和強烈譴責，呼籲立即停止軍事行動，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。對此，多位出身中港的評論員都嘲諷道，習近平看到哈米尼的下場，應該更加徹夜難眠，特別還是發生在川習會前，直言習近平不配當老大。作家汪浩在臉書發文，直言伊朗問題就是中國問題，多年來，中國以能源合作、基建投資與金融往來，把伊朗納入自己的戰略網絡，可一旦局勢升級，這條供應鏈同時也變成風險鏈。從中國外交部長王毅與伊朗外長的通話內容來看，北京雖重申「支持伊方維護主權」，卻只是停留在外交表態與呼籲克制，無力提供實質安全保障，這種角色更像旁觀者，而非能主導局勢的強權核心。汪浩表示，若自稱全球秩序的重要塑造者，卻無法在關鍵時刻穩住戰略夥伴、確保能源與安全布局不受衝擊，那所謂的「大國影響力」便顯得空洞，身為領袖，不只是簽協議、買能源，更要在危機時承擔代價，若是風暴來臨時，只剩聲明與立場，卻沒有能力改變局面，不能保護小弟的黑幫老大，還算老大嗎？流亡海外的中國民運人士王丹也觀察到，伊朗局勢變化後，中國官方的緊張已溢于言表，《解放軍報》旗下工作室還在官方微博緊急發聲，要中國人民永遠保持「居安思危」的清醒，因當前國際形勢複雜多變，「警惕之弦」一旦鬆懈，就可能給國家和人民，帶來難以挽回的損失。王丹認為，這番表態實質是在為中國國內打預防針，害怕民衆看清中東「戰略支點」崩塌的真相，更尴尬的是還發生在川習會前，習近平原本希望以「和平締造者」之姿赴會，拿台灣問題當籌碼進行利益交換，甚至幻想扮演中東調停者角色，如今卻必須面對一個剛剛摧毀中國能源生命線、徹底看穿其雙面手腳的川普，後者用德黑蘭的火光，明確告訴北京：在涉及美國核心利益的清單上，沒有「大交易」，只有「接受現實」，無論中東石油安全還是印太民主鏈條，凡是被定義為美國核心利益的項目，就是國家利益本身，而非外交談判的「剩餘物資」。經常在網路上分析時政的香港知名作家、網路時事評論員馮睎乾亦指出，雖然戰爭後續如何仍不明朗，但伊朗花費重金從中国、俄羅斯引進的防空系統，只是買了個空氣，中共的軍事大外宣，已經淪為一個史詩級笑話。馮睎乾強調，自己不是聖人，不知道這一回美以聯軍空襲伊朗，到底會不會令伊朗甚至全球變得更糟，但若單就台海局勢而論，他個人暫時是樂觀看待，因為習近平看到小弟哈米尼的下場，以及中國防空系統的「威力」後，應該會徹夜難眠，至於中共向來最強大的武器「嘴炮」，如今在美軍所展示的實力面前，也再無用武之地，感嘆：「經此一役，伊朗獨裁者死掉，中共的認知戰場也崩了半壁江山。現在習近平唯一可以做的，大概是趕快再禁一次〈可惜不是你〉。」