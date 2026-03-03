我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李灝宇扛第2棒，將完美銜接費爾柴德的速度與選球優勢，組成極具破壞力與壓迫感的美式雙箭頭。（圖／記者葉政勳攝）

▲鄭宗哲(圖)與陳晨威埋伏在後段棒次佈下速度陷阱，將與開路先鋒形成首尾相連的恐怖「光速迴圈」。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（3）日迎來前進東京巨蛋前的最後一場官辦熱身賽。因昨日天候不佳導致賽程縮減，這場比賽成為中華隊「完全體」唯一一次的實戰總彩排。賽前，總教練曾豪駒正式亮出先發九人打線，其中最大的亮點，莫過於將「台灣戰神」張育成移回傳統的第四棒，並由旅美小將李灝宇空降第二棒。從曾總的戰術藍圖與現代棒球的數據思維來拆解，這份「終極打線」其實暗藏著教練團精算過的3大必勝密碼：過去幾場熱身賽，中華隊多半採用現代棒球「最強打者放第二棒」的邏輯，將張育成擺在第二棒。但今日曾總大筆一揮，將這重責大任交給了剛歸隊的李灝宇。第一棒費爾柴德（Stuart Fairchild）擁有傲視大聯盟的頂級腳程與選球眼，只要他一上壘，對方投手勢必得塞直球來避免盜壘。此時，具備極佳擊球初速與美式強攻DNA的「台灣怪力男」李灝宇埋伏在第二棒，不僅能正面重擊對手的直球，更能運用中長程火力，瞬間將攻勢推進到得點圈。這對「美式連線」將在開局就給予對手極大的壓迫感。當前兩棒的美式雙箭頭加上第三棒「上壘機器」陳傑憲的穩定串聯，可以預見的是，輪到第四棒打擊時，壘上極高機率會有人。將張育成移回第四棒，正是看中他在極限壓力下的絕對破壞力與長打威脅。相較於在第二棒可能面臨壘上無人的孤立無援，第四棒的張育成將擁有最豐沛的「打點提款機」。緊接著後方還有林安可、吳念庭等左打好手保護，讓對方投手面對張育成時「無處可閃」，只能選擇正面對決。這份打線的另一個恐怖之處，在於後段棒次的「速度戰」佈局，將具備極佳選球與腳程的鄭宗哲安排在第七棒，加上第九棒的「中職光速神威」陳晨威，教練團巧妙地在打線尾端埋下了「第二組開路先鋒」。當比賽進入中後段，第七到第九棒的打者若能順利上壘，陳晨威的速度將直接與第一棒的費爾柴德形成首尾相連的「光速迴圈」，這會讓列強投手在面對中華隊打線時，找不到任何可以喘息的斷點。第一棒：費爾柴德（Stuart Fairchild）第二棒：李灝宇第三棒：陳傑憲第四棒：張育成第五棒：林安可第六棒：吳念庭第七棒：鄭宗哲第八棒：蔣少宏第九棒：陳晨威