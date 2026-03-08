我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林安可今年1月才跟女友求婚，目前是準人夫。（圖／賴智垣IG@lai860228）

▲林安可5日對戰澳洲時有擊出一支安打。（圖／記者葉政勳攝）

正代表中華隊在東京巨蛋出征2026世界棒球經典賽（WBC）的「混血王子」林安可，今年可說是其職業生涯與人生路上的重要里程碑。除了年初剛換上日職西武獅隊戰袍，開啟旅日新篇章外，場外更傳來甜蜜喜訊，林安可已於今年1月正式和愛情場跑多年的女友求婚成功，正式升格準人夫。這場浪漫的求婚儀式之所以曝光，源自於林安可的好友、台鋼雄鷹隊投手賴智垣在IG上的驚喜分享。據悉，林安可在1月初前往日本春訓前，特別選在兩人的交往紀念日，在親友的見證下精心策劃了這場求婚。從賴智垣分享的畫面中可以看到，平時在場上冷靜沉著、以重砲著稱的林安可，當天顯得既緊張又激動。他手持象徵永恆的鑽戒，在眾人簇擁下對著女友單膝下跪，深情告白。面對這突如其來的驚喜，女友當場感動落淚並點頭答應，兩人在好友們的歡呼聲中相擁，畫面極其溫馨。林安可事後感性透露，求婚當天看到女友掉淚，自己也跟著激動到語帶哽咽。他強調，結婚一直是兩人早有的規劃，並非因為拿到旅日合約才求婚。至於女友的身分以及兩人交往多久時間，林安可都未透露，相當保護女方。而林安可與日職埼玉西武獅簽下的條件，據日媒《日刊體育》報導，是2年領3億日圓（約新台幣6千萬元），換算下來年薪是新台幣3000萬元左右，但真實數字並未獲得雙方證實。不過粉絲仍認為，林安可後勢看漲，加上又與女友訂下終身大事，林安可今年可說是愛情事業兩得意。今日中華隊對戰韓國隊，林安可也有上陣，排在第6棒、守右外野，雖然他本人目前尚未有明顯得分，但中華隊靠著張育成與鄭宗哲的2發陽春全壘打，截至第6局上，已進帳2分，有機會擊敗韓國，大大提升在C組賽中的晉級率。