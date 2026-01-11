我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅重砲林安可季末透過「入札」，成功轉戰日本職棒埼玉西武獅隊，今（11）日獅隊在台南球場舉辦林安可感謝會，林安可也跟陳傑憲、蘇智傑同台跳舞，重現經典的「外野三鬼」，他笑說這是「最後一舞」，希望球迷未來有機會能到日職看他打球，不僅是幫西武獅，也要幫統一獅加油。林安可感謝3000位獅迷熱情參與，讓他更有動力去日本挑戰，「今天沒有來現場的沒關係，希望我們可以在日本見，有機會可以來日本看我打球。如果沒機會也沒關係，至少可以在電視上看到，然後也要幫統一獅加油，兩邊的獅子都可以加油。」林安可說，最後參與獅隊的球迷會，想到自己在台南球場的點點滴滴，「滿感動的，都是回憶，我這陣子一直都在台南球場訓練。我在練習、慢跑的時候，看著球場就會想到很多以前的事情。有好笑的，也有一些失敗、成功的經驗，我覺得都是很好的回憶。」他表示，獅隊今年要搬到亞太球場，他慶幸自己曾在台南球場出賽過，「甚至我的生涯百轟也剛好在這個球場打出來，我覺得是蠻有意義的一轟。希望統一獅的隊友們可以繼續加油，今年去更好的亞太球場，要打出更好的成績。」陳傑憲與蘇智傑受訪時都曾提議要去日本看林安可比賽，林安可笑說，「傑憲提議跟日本球團辦『安可主題日』，全隊帶去日本看比賽，我就說，等你們來，就怕你們不敢來。」林安可今日也跟陳傑憲、蘇智傑一同在舞台上跳舞，他笑說這是「最後一舞」，「日本比較沒有這個傳統，所以留給統一獅，要看跳舞的繼續來幫統一獅加油。」聽到餅總喊話去日本要繼續跳舞，林安可直言自己不敢，「人生地不熟，跳起來應該會比這邊還尷尬吧！」談到自己的日文進度，林安可開始線上家教課，「想說去那邊打球之餘，還可以學習一些語言，我覺得對我來說是有幫助的，不只是打球，多學一個語言對以後沒打球可能也有幫助，所以就慢慢練習。」林安可說學語言沒有壓力，就一天學一點，「可以用在球場甚至是生活上，我覺得都有很大幫助。」林安可說目前可以自我介紹，「但我現在還在學文法那些，沒有那麼厲害，就是簡單的單字可以。」他透露自己會打給陳傑憲練習日文，「他是我的練習對象，我打給他或他打給我，都會跟他講日語。我會講我會的，他講我不懂的，我就問他是什麼意思。反正就隨便亂講，我會問他『今、何時ですか？（現在幾點？）』之類的，就是有點文不對題。」