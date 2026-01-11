我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅今（11）日在台南球場舉辦林安可旅日球迷感恩會，領隊蘇泰安受訪時指出，新洋投Jordan Balazovic以決定譯名，將取名為喬登，盼能如NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）一樣帶領球隊。蘇泰安表示，客座捕手教練穆尼奧斯（Carlos Munoz）明日將加入春訓，盼能替獅隊培養更多優秀捕手。蘇泰安表示，現年27歲的加拿大籍新洋投Jordan Balazovic將譯名為喬登，「希望他跟NBA的喬丹一樣強，在場上可以帶領球隊。他已經正式跟我們簽約。」蘇泰安指出，現階段已經確定的洋將人選為布雷克 (Brock Dykxhoorn)、獅帝芬（Jackson Stephens）以及喬丹。喬登2016年選秀第5輪加盟雙城隊，2023年完成初登板該年累積18場出賽，拿下1勝、防禦率4.44。2024年喬登遭釋出後轉戰亞洲，加入韓國職棒（KBO）斗山熊隊，防禦率4.26。去年球季喬登回歸美職體系，並未有大聯盟機會，今年將來台發展。至於獅迷相當關心的飛力獅（Felix Pena），蘇泰安表示，「最近這幾天也都一直積極在接洽。除了飛力獅，我們現在大概還有3個口袋名單的球員在評估。」蘇泰安說，洋將大約2月初就會來台加入春訓，只有獅帝芬會在2月中報到，基本上都能銜接到春訓，並迎接3月底的正式賽季。除此之外，獅隊春訓也找來外籍客座捕手教練穆尼奧斯，預計明日就會報到，蘇泰安表示，林岱安休賽季轉隊至富邦悍將，獅隊接下來的主戰捕手將由陳重羽扛下，陣中還有張翔、柯育民以及幾位二軍的年輕捕手。獅隊找來穆尼奧斯，盼能能厚實年輕捕手的實力，「希望藉由春訓之後，也能有更多人像（林）岱安這樣優秀的捕手，來貢獻戰力。」穆尼奧斯曾任2023年美國隊捕手教練，並長期在休士頓太空人體系擔任牛棚捕手與球探相關工作，2017年隨隊拿下世界大賽冠軍。蘇泰安指出，穆尼奧斯與選手互動、指導的方式很不錯，覺得可以帶給新人捕手很好的經驗。另外，獅隊也正在尋找客座「守備教練」。