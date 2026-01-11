我是廣告 請繼續往下閱讀

去年受到丹娜絲颱風影響，台南球場三壘側觀眾席上方屋頂遭到掀起，鋼架結構也變形，導致統一7-ELEVEn獅7月後的台南主場的賽事全部取消，並轉往澄清湖、新莊等球場進行。獅隊今日在台南球場舉辦林安可旅日歡送會，獅隊領隊蘇泰安也證實，台南球場兩次鋼架將全面拆除，未來將成為獅隊的訓練基地。蘇泰安表示，新球季規劃亞太球場的主場約45至47場，「目前正還在排場地，大概下個禮拜會做確定。因為現在還有牽涉到其他球場（花蓮），所以現在還需要一點點時間，不過大部分都在亞太。」不過蘇泰安指出，即便獅隊主場設於亞太，台南球場仍是獅隊的基地，「活動、訓練一樣可以辦，只是比賽都在亞太。」台南球場目前等待施工的執照，大概3至4月開始施工，一、三壘的頂棚鋼架將全數拆除，且未來不會加裝，變回一座無頂棚的球場，未來施工完成後，除了一軍練球，二軍賽事仍可安排。蘇泰安直言，台南球場已有95年歷史，為了安全起見，頂棚鋼架必須拆除。蘇泰安坦言，未來以台南、亞太「雙主場」的機率不高，主要是少了鋼棚，無法遮風擋雨，「讓一軍來這比賽，對球迷也比較不好意思，這樣不好躲雨、遮陽。 如果特殊的情況再來考慮，不過今年開始（主場）就在亞太了。」