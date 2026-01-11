我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒「228洋將條款」近期再度成為熱門話題，統一7-ELEVEn獅蘇泰安今（11）日受訪時表示，無論縮短議約期限或直接廢除，都是可以討論，以現行的狀態，就是各隊都要去遵循規章。蘇泰安指出，獅隊也曾碰過類似狀況，若他隊有來探詢，就會提前給「離隊同意書」，「其實我覺得是另類的可以去解『228洋將條款』的方式。」雄鷹總教練洪一中昨（10）日致詞時，突然脫口說出雄鷹有意網羅布坎南，此話也引發廣大討論，由於悍將未發放「離隊同意書」給布坎南，雄鷹若私下網羅，等於違反「228洋將條款」。中職規章明文訂下規範，於第17章第96條規定：「外籍球員於同一年度不得轉隊，年度合約期滿或中途解約者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」中職會長蔡其昌也在該案延燒後強調，「既然規章在那裡，大家就要遵守。在2月底前不可以接觸就是不可以，接觸了就是要接受處分。」聯盟將秉持「簡單扼要」的原則，依據調查結果行事。樂天桃猿洋投魔神樂外傳高機率轉戰味全龍，對此龍隊領隊丁仲緯表示，龍隊有按照規定走，確定後將一併公布。對於「228條款」，丁仲緯直言，若後續有相關討論，龍隊會持開放態度，一起討論、思考。今日獅隊領隊蘇泰安也被問及「228洋將條款」相關議題，他指出，過去獅隊也有遇過原洋投不續約，但有其他球隊來探詢，獅隊就提前給「離隊同意書」，「其實我覺得是另類的可以去解228條款的方式。」蘇泰安直言，他隊若有興趣，可以請母隊簽同意書，「我們也不會刻意跟你說不給，我覺得要走這個正當的程序比較好。」