▲日職西武獅為林安可舉辦在台加盟記者會，球團代表取締役社長奧村剛，親自為林安可披上背號73號球衣。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.09）

中職會長蔡其昌今（9）日出席林安可加盟西武獅記者會，一上台就感慨地說，有鑑於中職近年成長，去年送古林睿煬出國，2周前送徐若熙出國，今日又送林安可旅日，直言很捨不得，「像出嫁兩個女兒的感覺，很依依不捨，但就像我去年有去北海道看古林一樣，今年我也會找時間去找林安可。」蔡其昌回憶起12強林安可的發揮，「他永遠給人很可靠的感覺，投手也會很怕他給予重擊。」蔡其昌隨後也說，儘管心中捨不得，但中職選手受到國外球團青睞，代表整個聯盟都在進步，「感謝安可給中職的貢獻，帶給球迷的記憶，台灣棒球迷都會帶著祝福的心，期待他打出好表現。」蔡其昌也感謝從南英商工到統一獅，一路以來教練、球團的悉心照顧，「又給台灣棒球帶來一個明星球員，我今年會找時間去看安可，或許未來還要飛美國看他也說不定。」蔡其昌認為，近年中職不斷輸出選手到國外，也讓台灣棒球後進看到不一樣的路，「除了直接旅外，也可以選擇先加入中職，各球團都會細心照顧，屆時旅外價碼會更好也說不定。所以安可也開創一個好的典範，祝福他旅日一切順利。」出生日期：1997年5月19日（28歲）身高體重：184公分、90公斤出生地點：台南市最高學歷：文化大學投打習慣：左投左打守備位置：外野手選秀順位：統一7-ELEVEn獅2019年第一輪本季成績：打擊率3成18、23轟、73分打點（CPBL）中職獎項：新人王（2020）、全壘打王（2020）、打點王（2020）、最佳十人外野手（2020、2021）、6次入選明星賽（2020~2025）、明星賽MVP（2024）效力球隊：中職統一7-ELEVEn獅（2019年-2025年）、日職西武獅（2026年-）