冷氣團在3月影響台灣，中央氣象署預報員趙竑表示，今（10）日台灣本島最低溫9.9度，出現在桃園楊梅，提醒民眾，冷氣團明（11）日上午才減弱，今晚至明天清晨，苗栗以北、宜蘭仍有10度以下低溫出現的機會，周四、周五（3月12日3月13日）還有一波冷氣團襲台。
今天全台濕冷 最低溫9.9度
趙竑指出，今天冷氣團、華南雲雨區影響，全台濕涼，今天清晨最冷在連江南竿9.3度，本島桃園楊梅也僅9.9度，各地白天高溫都在20度以下，西半部、東半部全天不定時都有短暫降雨，晚上環境轉乾，剩下東半部、西半部山區有雨，平地轉為多雲。
今晚至明晨最冷 10度低溫範圍廣
趙竑說明，冷氣團影響至明天上午結束，今晚入夜至明天清晨，新北、桃園有持續10度左右低溫，新竹、苗栗及宜蘭有接近10度低溫，明天冷空氣減弱後，各地天氣回歸穩定、高溫回升，北部、花東20度，中南部24至25。
氣象署目前持續發布「低溫特報」，新北市、桃園市、新竹縣是「橙色燈號」，今明兩天要注意「持續10度左右氣溫」，苗栗縣、宜蘭縣、金門縣則是「黃色燈號」，要慎防10度以下氣溫。
周四還有一波冷氣團 周末天氣回穩放晴
趙竑提及，周三天氣短暫回暖，各地降雨趨緩，周四、周五迎接新一波冷空氣，強度落在大陸冷氣團至強烈大陸冷氣團之間，北部低溫12至14度，空曠地區10至12度，中南部日夜溫差大。周末（3月14日3月15日）兩天各地回溫，感受溫暖舒適。
降雨方面，周四冷空氣增強後，桃園以北、東半部又會有降雨出現，周五水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星雨，其它地區晴到多雲穩定天氣。
資料來源：中央氣象署
