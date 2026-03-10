我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南韓對澳洲一戰的直播觀看（UV）佔整體直播總觀看數的83％，刷新WBC轉播平台的新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）也掀起全球球迷熱潮，其中南韓隊在對澳洲一役以7：2勝出晉級8強，不僅成為棒球界話題焦點，南韓隊在東京巨蛋對澳洲的這場「生死戰」是小組賽最後一戰，也是攸關晉級的關鍵一役。WBC官方統計顯示，南韓此役在WBC分組賽共取得7：2勝利後，成功以小組第二名挺進8強，下一站將遠征美國邁阿密繼續挑戰。TVING公布觀賽數據指出，這一數據不僅超越南韓隊先前對日本的對戰，也在WBC四場預賽中位居首位，顯示球迷對此焦點之戰的極高期待與投入。比賽期間，不只畫面觀看激增，平台的互動也熱絡非凡。TVING的實時聊天系統「Tving Talk」聚集數萬名球迷齊聲歡呼、交流觀賽感受，營造出獨特的數位應援文化，成為球迷參與體驗的重要一環。此次WBC轉播不僅在單場收視上創下佳績，，進一步鞏固其作為本土運動愛好者首選平台的地位。TVING亦首度在國際棒球賽事中推出現場賽前直播節目，以及結合特別主持人與球迷互動的實時打氣環節，提供與傳統轉播截然不同、以球迷為中心的觀賽體驗，這種差異化服務成為本季WBC直播的一大亮點。目前南韓隊在分組賽中擊敗澳洲及捷克，儘管曾負於日本與中華隊，但仍以優異表現挺進8強。接下來將迎戰D組第一名（可能是多明尼加或委內瑞拉）的一戰，球迷期待他們能延續本屆淬煉後的火力與韌性表現。