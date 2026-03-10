美國、以色列2月底對伊朗發起聯合軍事行動後，戰火已蔓延中東多國，甚至連地中海的塞普勒斯、南亞的斯里蘭卡、高加索地區的亞塞拜然和土耳其等國都被捲入。美國總統川普（Donald Trump）9日對於伊朗戰爭發表了許多評論，但釋放的訊號混亂、有些甚至自相矛盾，與此同時，伊朗的強硬派似乎也沒有明顯讓步的打算，外界不知戰事何時會落幕，也有不少國際政治學者、歷史學家警告，慎防世界大戰導火線被點燃。
根據《每日郵報》報導，英國白金漢大學（University of Buckingham）知名歷史學者、榮譽教授葛利斯（Anthony Glees）指出，有3個關鍵徵兆表明，下一次世界大戰或許已經開始。第一，美國和以色列攻擊伊朗是一場「選擇性戰爭」（war of choice），這也是先前導致2次世界大戰的首個危險信號，認為這波中東衝突的爆發並非出於必要或自衛，而是2位領導人為了獲取和維持權力，蓄意做出的決定。
第二，葛利斯表示，川普和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），都秉持著「強權即公理」（Might is right）的心態，即使這意味著要無視國際法，這種態度以前也曾在侵略型的政權出現過，這些政權為了滿足自己的野心，不惜入侵鄰國。
第三，葛利斯提到，川普和納坦雅胡都表現出一種不惜繼續流血衝突的決心，而不是尋求快速解決戰爭的辦法，直言川普似乎相當健忘，不記得自己說過所有關於渴望和平的話：「想想諾貝爾和平獎—反對戰爭、無休止的戰爭、那些讓美國軍人喪生的事。」簡言之，如果川普恢復理智，理應迅速宣布勝利並停止戰爭，但更有可能的是，他被長期信奉無止盡戰爭的納坦雅胡「蠱惑」而難以脫身。
不過，報導也指出，若按照葛利斯的這3項標準，有些人或許會認為，第三次世界大戰早已於2022年2月24日開始，因為就在那一天，俄羅斯主動入侵烏克蘭，企圖恢復俄羅斯在前蘇聯時代的影響力，還用打擊「新納粹」政權為由，為自己的侵略行為辯護，但有關說法並未得到證實。
此外，俄烏戰爭已經持續了4年，儘管蒲亭（Vladimir Putin）多次參與了由美國和其他國家斡旋的停戰談判，但事實是，他仍繼續在發動攻勢，讓這場主戰場在歐洲的戰爭，呈現出一種永無止境的嚴峻景象。
原文連結：Historian reveals the three signs that a world war has already begun
