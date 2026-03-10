中央氣象署表示，3月台灣受冷氣團影響，今（10）日台灣本島最低溫9.9度，民眾有感出門好冷喔。《NOWNEWS今日新聞》記者挖出保暖優惠，最便宜UNIQLO長刷毛外套290元起、PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套490元、羽絨單品下殺990元快囤貨；NET紅標優惠下殺5折，記者直擊門市有好幾組家長帶著小孩狂買一整籃。
UNIQLO：長刷毛外套290元起、羽絨下殺990元！推薦保暖優惠清單
時序來到3月，台灣天氣還受冷氣團影響，今天最低溫不到10度，不少人出門都覺得好冷喔！為大家挖出UNIQLO最便宜外套290元起，最後優惠購買清單別錯過。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦保暖外套清單：
◾️超低價！478168／480184「童裝 長刷毛外套（長袖／拼色）」特價290元
◾️現省300元！478427／479703「嬰幼兒 PUFFTECH 輕暖科技可機洗連帽外套」特價490元（原價790元）
◾️現省300元！479611「女裝 長刷毛外套（長袖）」特價590元（原價890元）
◾️現省500元！478123「童裝 PUFFTECH 輕暖科技可機洗連帽外套」特價790元（原價1290元）
◾️現省500元！472294「男裝 特級極輕羽絨背心」特價990元（原價1490元）
◾️現省700元！481182「男裝 防風防潑水刷毛連帽外套（長袖）」特價790元（原價1490元）
◾️現省700元！478571／478568／482274／484251「女裝 PUFFTECH 輕暖科技外套」特價1290元（原價1990元）
◾️現省1000元！485476「男裝 PUFFTECH輕暖科技外套（方形壓紋）」特價990元（原價1990元）
NET：紅標優惠5件下殺5折！直擊家長帶著小孩狂買一整籃
台灣國民品牌NET表示，即日起全台門市下殺紅標商品優惠，1件7折、3件6折、最便宜5件低至5折。《NOWNEWS今日新聞》記者上周末假日，直擊西門町NET中華二店門市，看到許多人在店內SALE區選購，有不少家長帶著小孩狂買一整籃，兩個子女一起挑，很快就過折扣門檻好划算。
有網友推薦表示：「今天剛買起來，花了四千多」，還在臉書留言區互揪「要不要一起去挖寶」。提醒大家，商品依門市販售為主。
資料來源：中央氣象署、UNIQLO、NET
