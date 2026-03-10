我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突持續升級，全球能源與物流市場出現明顯波動，泰國政府開始提前部署以減少對出口產業的衝擊。官方已要求駐外經貿單位密切監測各國市場動態，確保企業能及早掌握風險。泰國商務部長 Suphajee Suthumpun 表示，隨著中東緊張局勢加劇，能源供應、物流運輸以及金融市場信心都可能受到影響，因此已指示全球58個海外商業促進辦事處（DITP Overseas）持續回報各國經濟與貿易情況。重點關注區域包括中東、歐洲與美國等可能直接或間接受到衝擊的市場。商務部同時也將密切追蹤海運路線調整、海上保險費率變化以及物流成本上升情況，並觀察各國進口商採購策略是否出現轉變，以評估不同產業與產品可能面臨的風險。為降低市場集中帶來的不確定性，泰國政府也計畫積極拓展新的出口市場，包括南亞、非洲以及拉丁美洲，希望藉此分散貿易風險，減少對單一市場依賴。在企業支援方面，商務部將與 The Thai Chamber of Commerce、The Federation of Thai Industries 及物流相關機構召開會議，收集企業面臨的實際困難，同時與國有金融機構合作，準備相關金融工具，協助出口商應對全球市場波動。商務部指出，這些措施是政府跨部門協調行動的一部分，將與外交與安全機構共同評估局勢發展。在 Anutin Charnvirakul 領導的政府架構下，當局將持續調整政策，以確保泰國企業在全球不確定環境下仍能維持穩定出口與貿易活動。