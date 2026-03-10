我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《宇宙啦啦隊》邀來SJ銀赫（中）擔任主持人，首播成功吸引大批觀眾關注。（圖／緯來電視網提供）

緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》3月7日正式首播，儘管播出時間強碰棒球盛事「WBC世界棒球經典賽」，收視成績仍十分亮眼，數位平台累積百萬觀看數，其中12至19歲年輕族群收視突破0.78，成功抓住Z世代目光。另外，官方網站於3月8日開放人氣投票，奪下「人氣王」的女孩將獲得單曲出道的機會。《宇宙啦啦隊》首播成功吸引大批觀眾關注，不僅在影音平台台灣大哥大My Video衝上排行榜第一名，12至19歲年輕族群收視更突破0.78，顯示啦啦隊選秀題材的強大吸引力。製作人B2表示：「感謝所有觀眾的支持，我們會再接再厲！」希望陪伴每位參賽女孩在舞台上發光發熱。另外，節目熱度也延燒到線上互動，官方網站於3月8日開放人氣投票，短短第一天就湧入超過12萬人，粉絲紛紛為心儀女孩應援，人氣戰況瞬間白熱化。節目更祭出超狂獎勵機制，最終奪下「人氣王」的宇宙啦啦隊女孩，不論在比賽過程中是否晉級，都能獲得單曲出道的完整推廣資源，等同提前拿到進軍演藝圈的入場券，因此讓選手們拚勁十足。節目持續加碼與觀眾的即時互動，本週三晚間9點《宇宙啦啦隊》將在官方YouTube頻道進行線上首播，同步開放聊天室與粉絲一起追節目，屆時將有神祕主創團隊藝人空降聊天室，陪觀眾一起看首播、即時聊天互動，究竟是哪位重量級人物現身？讓粉絲直呼期待。