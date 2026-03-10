我是廣告 請繼續往下閱讀

▲敖犬被老婆笑是雷包。（圖／IG@bboyowodog）

藝人敖犬近日搭機前往馬來西亞時發生一段意外插曲，他透露自己的手機不慎滑落卡在飛機座位縫隙中，因為怎麼樣也拿不出，最後只好勞煩機務人員協助處理，整起「手機救援事件」耗時約20分鐘才順利解決，事後他的老婆也在社群吐槽他是「雷包」，讓網友會心一笑。敖犬在社群發文寫下，「上飛機就滑進去了，拿不出來」，透露在飛行途中不小心讓手機滑落座位縫隙，且卡入位置相當深，怎麼伸手都拿不出來，單憑自己力量完全無法解決，只能向機組人員求助，由於手機卡在座椅內部結構之間，處理過程並不簡單，最終需要專業人員介入。飛機抵達吉隆坡後，機務人員隨即展開「救援任務」，多名人員圍著座位檢查並設法取出手機，整個過程約花費20分鐘，才終於成功將手機從縫隙中挖出，讓敖犬鬆了一口氣，事件也被敖犬的妻子發發分享到社群媒體，她表示自己當時正在休息，睡醒後卻看到一群機務人員圍在老公座位旁處理問題，畫面十分誇張，讓她忍不住吐槽老公「雷包」，讓整起事件多了幾分喜劇效果。對於造成機組與機務人員的困擾，敖犬也再次公開致意，表示「造成大家麻煩深感抱歉，我下次一定會把手機放好」，並對工作人員的協助表達感謝。這段意外經歷曝光後，也讓不少網友留言笑稱：「手機差點變成飛機零件」、「這是最貴的手機卡縫隙事件。」