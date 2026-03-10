我是廣告 請繼續往下閱讀

捷克隊「棒球真的是副業」！整隊幾乎都是業餘人士組成

而其實捷克的棒球隊是一支名副其實的「斜槓國家隊」。

▲捷克的棒球隊是一支名副其實的「斜槓國家隊」。（圖/IG@baseballczech）

球隊裡絕大多數的球員和教練都不是全職棒球員

捷克隊總教練是神經內科醫師！投手有工程師、消防員、房產經理

帶領捷克隊總教練是帕維爾哈吉姆（Pavel Chadim），他是白天在醫院診間裡處理複雜的腦神經問題的醫生

▲捷克隊總教練是帕維爾哈吉姆（Pavel Chadim）白天是精神內科醫師。（圖／讀賣新聞社提供）

▲捷克隊大部分球員並非職業棒球員，由神經內科醫師領軍、陣中甚至有火箭工程師的球隊。（圖為Ondrej Satoria／美聯社／達志影像）

大谷翔平曾經被捷克工程師三振過！賽後合照+簽名爽翻

當時第三球投出時心想說完蛋了，這一球實在投太爛，突然下墜砸在地上，沒想大谷翔平竟然揮棒，讓自己遭到三振，當時連捷克隊彷彿奪冠一樣，全部人都超嗨。

▲2023年經典賽時，工程師薩托里亞（Ondrej Satoria）登板對決日本隊大谷翔平並三振他，賽後還去找大谷簽名合影超開心！（圖/X@Ondrej Satoria）

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽熱烈開打中，中華隊隸屬的C組結果已經出爐，但捷克以及日本今（10）日晚間18時其實還有一場比賽，雖然已經無關C組的勝負，但捷克隊輕鬆到已經在日本東京各種旅遊，讓許多球迷笑翻表示：「也太Chill！」除此之外，也有人發現，捷克隊全隊都是業餘人士所組成，像是總教練帕維爾哈吉姆（Pavel Chadim）為神經內科醫師，投手薩托里亞（Ondrej Satoria）更是電子工程師，也曾經三振過大谷翔平。2026世界棒球經典賽捷克隊跟中華隊一樣被分配到C組，目前已經出戰3場都輸球，雖然今天還有一場對上日本的比賽，但已經無關C組晉級名單。他們的棒球環境並不像台灣、日本或美國那樣高度職業化，，而是一群在白天各行各業服務社會的專業人士，只有在下班過後，他們才會換上球衣、拿起手套，化身變成國家隊的棒球戰士。然而這所言不假，，下班後他變身成在球場上調度戰術、訓練球員的國家隊總教練。除此之外，投手群當中也有各種各行各業的選手，；內野手也有球場場務穆吉克（Martin Muzik）、高中英文老師強森（Ryan Johnson）等，也有許多正在求學的學生等。值得一提的是，2023年經典賽時，工程師薩托里亞（Ondrej Satoria）登板對決日本隊大谷翔平，而他當時最快球速甚至不到130公里，沒想到他竟然只投了3球就解決了大谷翔平。更爆笑的是，薩托里亞事後接受訪問時表示，大谷翔平被薩托里亞三振的影片在社群上瘋傳，比賽過後，薩托里亞也帶著那顆三振球去找大谷翔平，開心的合照以及簽名，大谷翔平還在他的IG限動放上捷克對的照片，並寫下大大的「Respect（尊敬）」，實在非常逗趣的事件。