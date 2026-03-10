我是廣告 請繼續往下閱讀

主計總處2月預估，今年經濟成長率達7.71%，但近期伊朗戰爭讓國際燃料價格出現大規模波動，近期更是來到100美元以上的高點。對此，中央大學管理講座教授梁啟源表示，國際原油今年預估不會長期維持在「百美元大關」，但也不會出現大規模回落，預估會維持在70美元至80美元高檔，對台灣物價及經濟成長率都將是利空。根據最新統計，布蘭特油價今日價格為每桶92.99美元，西德州原油（WTI）更是從108美元落回88.27美元，跌幅近2成。兩個國際油價都從百美元踏下來，但仍舊高於年初的50美元至60美元。梁啟源分析，影響國際油價因素共有4個，分別是戰爭、期貨市場、美元匯率及供需。首先，伊朗及中東戰爭讓油價水漲船高，而開戰的是美國，他評估美國應該會見好就收，畢竟高油價將會衝擊美國物價及期中選舉，因此暫時告一段落機會大。而期貨市場的淨多單在這段期間增幅大，與上月相比增加近8成，這將會對於油價有支撐效果。第三，近期美元較為強勢，對於油價是有抑制效果；最後，原油庫存量方面是有增加，這對於油價是不力因素；但當原油存貨增加，但是油品存貨減少，兩者一增下還是減少，對於油價還是有所支撐。然而，主計總處預估在AI熱潮及關稅確立下，今年經濟成長率可望在去年高點下再創高，來到7.71%。但梁啟源表示，若油價盤旋在70至80美元， 這對於消費者物價指數（CPI）影響很大，也絕對會對國內經濟產生衝擊。另外，國際燃料價格飆升，也會牽動到本月即將決定4月至9月電價的電價費率審議會。梁啟源說，開戰以來液化天然氣價格已經飆漲40%，對於國內電價應該還會有相當壓力，台電理應來說應該會有調漲壓力，但考量到今年是選舉年，相關變數影響層面更大。