台灣金聯資產管理今（10）日公布「2026年台灣金聯平價住宅（含婚育宅20戶）」共100戶，銷售專案從3月11日到4月7日。根據信義房屋表示，2023年平價宅申購總共吸引3千餘封投標單，2024平價宅申購更一舉衝到近4800封標單，2025年則受到房貸政策緊縮影響，吸引超過1700位買家登記投標，今年平價宅仍釋出100戶對外標售，不過此次有針對婚育族群的限定款平價宅與一般款平價宅，標售狀況仍可視為今年的房市風向球。
平價宅出現國宅 南港3房總價僅2000多萬
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年平價宅標售有一些過去沒看過的住宅出現，包括南港的國宅南港花園等，去年至今該社區實價揭露約有16筆，這類型產品3房又可抽車位，總價在2620萬元，屋齡不到30年在市場上需求穩定，應會吸引一些買方進場投標，觀察過去3年平價宅標售，景氣最好時投標單衝到4千多封，今年則是房市仍在房貸等政策管控，標售熱度與結果可視為房市的風向球。
平價宅平均每戶1319萬 集中在六都
台灣金聯今年出售的100戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等，以區域分布，六都就占了81戶，其中北北桃有47戶；以全部物件售價分析，平均每戶1319萬元，其中1000萬元以下占43戶，且六都均有1000萬元以下物件可供選擇。
此次針對婚育族群特別提出婚育宅的限定款，考慮婚育族群之接送或照顧成本，挑選的物件均為2房以上，或具備親子友善設施（如托育據點、遊戲空間）、周邊公共服務充足（學區、交通、醫療），生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有7戶、桃竹有4戶、中南高等三都各有3戶，且有10戶在1,000萬元下。
台灣金聯2026平價住宅資訊
賞屋時間：3月11日到4月7日，平日9時至17時，假日9時30到17時。
登記時間：3月11日到4月7日，平日9時至17時，假日9時30到17時。
抽籤時間及地點：4月17日15時，台北市南京東路二段85號12樓。
線上賞屋及官網：台灣金聯
資料來源：台灣金聯資產管理、信義房屋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
