失蹤一年的寵物蛇奇蹟找到了！屏東縣近期發生一起令人嘖嘖稱奇的寵物重逢故事，一條外貌極具靈氣又美麗的「墨西哥黑王蛇」，因在外流浪被送往動保處收容，沒想到公告發布後不到兩天，便讓尋找愛寵長達一年的原主人順利領回，為超過365天的「流浪記」畫下圓滿句點。
認養公告變認親公告！主人隔一年重逢愛蛇
屏東縣政府農業處動保科日前公告一則「非犬貓動物開放認養資訊」，內容指出動物之家收容一條寵物蛇，物種為墨西哥黑王蛇，入所日期為3月7日，原訂認領截止日為3月21日。若無飼主出面認領，將於3月22日至4月4日開放認養，並於4月7日舉辦認養會。
未料公告發布後，昨（9）日立刻有飼主主動致電動保科，表示自己飼養的墨西哥黑王蛇走失已久，希望能到動物之家確認。飼主指出，這條黑王蛇約4歲，約一年前從家中溜出，之後便音訊全無。
嚴謹比對「鱗片指紋」：失蹤一年的真相大白
為了確保領回程序的嚴謹性，動保人員採取專業的身分比對：
鱗片紋路鑑定： 蛇類的鱗片紋路如同人類的指紋，具有獨一無二的辨識性。動保人員將現場黑王蛇的鱗片分布，與飼主提供的舊照片進行逐一細部比對。
臉型與體型核對： 除了紋路，人員也針對蛇隻的臉部特徵、眼睛比例以及目前的體型數據進行綜合評估。
鑑定結果： 經過多方比對，確認該蛇隻特徵與一年前走失的愛寵完全吻合。飼主於9日下午辦妥手續，正式帶著流浪一年的「家人」踏上回家之路。
「黑王蛇」棲息地在哪裡？無毒又可愛的寵物蛇
墨西哥黑王蛇（學名：Lampropeltis getula nigrita）棲息於墨西哥西北部及美國亞利桑那州、加利福尼亞州部分地區，是一種無毒蛇類。以成年後近乎全身漆黑、帶有亮麗金屬光澤的鱗片聞名，是相當高人氣的寵物蛇。目前在目前市面上，每一隻黑王蛇價格從3千元至上萬元新台幣不等。
