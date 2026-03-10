我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突持續升級，全球能源市場波動加劇，越南政府開始提前部署能源穩定措施，呼籲民眾與企業共同配合節能與理性用油，以確保國內燃料供應不受衝擊。越南工商部近日發布公告指出，已指示全國燃料分配系統確保供應穩定，要求各地加油站維持正常營運，不得隨意停止售油。同時，政府正研究修訂相關政策，協助業者分散燃料進口來源，以滿足國內生產與消費需求。當局也呼籲民眾保持冷靜，避免因市場傳聞而出現恐慌性購買或囤積燃料的情況。官方強調，若有人藉機囤油或哄抬價格，將屬違法行為。民眾若發現加油站異常停業或疑似囤積燃料，可透過熱線1900 888 655向市場監管部門舉報。為降低燃料消耗，工商部建議民眾減少不必要的私人用車，多利用共乘、大眾運輸或自行車進行短途出行。同時鼓勵逐步改用電動車、油電混合車或生質燃料車輛，例如政府近期推廣的E5與E10汽油。此外，官方也提出多項節能建議，包括定期檢查輪胎胎壓、按時更換機油，以及避免長時間怠速等，這些措施可節省約10%至15%的燃料使用。企業方面則被建議建立燃料消耗管理制度，採用ISO 50001能源管理系統、優化物流路線，並鼓勵遠距辦公以減少交通需求。越南工商部同時警告，伊朗已威脅封鎖 Strait of Hormuz，該海峽每天承載全球約31%的海運原油運輸量。若供應持續受阻，國際油價可能升至每桶120至140美元。由於越南雖擁有 Nghi Son Refinery 與 Dung Quat Refinery 兩座煉油廠，但仍高度依賴燃料進口，政府不排除部分地區可能出現局部燃料緊張的情況。