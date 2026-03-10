我是廣告 請繼續往下閱讀

在菲律賓幽暗潮濕的雨林深處，一名科學家正專注尋找人們最不想看到的生物「蟑螂」。對多數人而言牠們令人厭惡，但在研究者眼中，這些古老昆蟲卻是維持生態系的重要角色。這位研究者是菲律賓昆蟲學家 Dominic Lucanas。他多年來深入森林、溪流與山區研究蟑螂，被認為是菲律賓少數甚至唯一專門研究蟑螂的專家。他坦言，長期投入這個領域其實相當孤獨，但仍堅持探索這群比恐龍還古老的生物。盧卡納斯經常徒手抓起蟑螂觀察，讓牠們在手上爬行。他表示，許多人對蟑螂存在巨大誤解。事實上，牠們比人們想像中更愛乾淨，會頻繁清理自己的身體與腳部，以去除沾附的髒污。多年野外研究中，他在菲律賓多地發現許多未被正式命名的新物種，甚至記錄到能適應水域環境生活的半水生蟑螂。這些發現顯示，蟑螂的生態適應能力遠超一般人的想像。盧卡納斯指出，蟑螂在自然界中扮演重要的分解者角色。牠們會啃食落葉與動物屍體，將有機物分解成養分回歸土壤，讓植物重新吸收，也為鳥類與蜘蛛等動物提供食物來源。然而，由於蟑螂在大眾眼中形象負面，相關研究往往難以獲得資金支持。盧卡納斯希望透過自己的研究與發現，讓人們重新認識這些常被忽視的昆蟲，理解正是這些「不起眼」的小生物，支撐著菲律賓雨林的生態循環與長期繁盛。