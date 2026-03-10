我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ENHYPEN成員李羲承宣布退團，不過他沒有和公司解約，被猜測未來將SOLO出道。（圖／IG@enhypen）

韓國人氣男團ENHYPEN今（10）日突然拋出震撼彈，官方宣布成員李羲承（Heeseung）正式退出團體，未來組合將以六人體制繼續活動，消息曝光後立刻在粉絲圈引發熱議，不少粉絲對於突如其來的變動感到相當震驚。稍早ENHYPEN發布了李羲承的退團聲明，ENHYPEN與李羲承經過長時間的討論與深思熟慮後，最終達成共識決定結束團體活動，公司表示，這項決定並非臨時起意，而是雙方在多次溝通與慎重考量後做出的選擇，希望外界能夠尊重成員的決定並給予支持。在宣布退團消息後，李羲承也透過親筆信向粉絲表達心聲，他坦言自己思考了很長一段時間才做出這個艱難決定，並感謝一路以來支持他的粉絲與團隊夥伴，信中他提到，未來將依照公司規劃的新方向發展，專注投入個人音樂活動，希望能以不同的面貌繼續與大家見面。李羲承同時透露，自己已經為個人作品準備了相當長的時間，目前正積極投入相關製作與籌備工作，希望能儘快帶著新的音樂作品回到舞台，他也向粉絲承諾，未來會持續努力，用更成熟的作品回報大家的支持。隨著李羲承正式退團，ENHYPEN未來將以六人體制繼續活動，官方表示團體既有行程與活動計畫仍會照常進行，也希望粉絲能持續支持剩餘成員的發展，儘管成員組成出現變動，但團體與個人未來的動向仍備受外界關注。