性傳染病「不安全性行為」導致 常見同時感染多種

疾管署表示，近年梅毒病例持續增加，而愛滋病毒感染和淋病個案呈現下降趨勢，但2025年全國梅毒新增9953例，較2024年略升2%；15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1892例。疾管署提醒，有大學生因為藉由社群軟體與網友見面，且是不安全性行為，初期有異狀時不以為意，但過了1、2個月確診感染梅毒二期。疾管署防疫醫師林詠青提到，一名化名為阿凱的大學生透過社群軟體認識網友，見面時在不確定對方健康的狀況下，並未使用保險套進行性行為，約2週後生殖器出現不會痛癢的潰瘍。林詠青指出，個案認為僅是一般皮膚問題並未就醫，過了1個月潰瘍也自行消失，便不以為意，過了數週開始發現手掌、腳底有紅疹，且輕微發燒、喉嚨痛等，就醫檢查，做了血液檢驗確診梅毒二期。林詠青說，其實一期、二期及三期梅毒都有抗生素可治療。不過，在預防的部分，性行為應留意正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，且若對象較多、不固定，建議每3到6個月可進行篩檢確認是否感染。假設發生不安全性行為，林詠青提到，可使用事後預防投藥，包括愛滋感染、在不安全性行為後72小時內可經過醫師評估，確認是否可服用暴露後預防用藥。另外，梅毒在72小時內服用醫師處方抗生素，也可降低梅毒感染情形。但在發生不安全性行為後，林詠青強調，可接受梅毒或其他性傳染病篩檢，出現身體症狀則需立即就醫，別以為觀察一段時間症狀自行痊癒後，就以為沒事。林詠青提到，還沒有完成治療之前其實都是有傳染性的，此時仍要避免發生性行為。疾管署說明，愛滋病毒感染、梅毒、淋病及Ｍ痘等性傳染病主要傳播途徑皆是不安全性行為，也就是「未戴保險套的性行為」，同時感染多種性傳染病的民眾屢見不鮮。臨床曾見民眾於不安全性行為後感染梅毒。初期僅出現無痛性潰瘍或皮疹，甚至完全沒有症狀而延遲就醫，直到因反覆頭痛就醫檢查，才發現已進展至影響神經系統。愛滋病毒感染初期也常出現類似感冒症狀，如發燒、喉嚨痛、倦怠或淋巴腫大，容易被忽略。林詠青提醒，應和性伴侶一起檢驗、治療，避免「乒乓感染」，若治療過程仍與性伴侶持續發生性行為，在還未治療好的狀態下又被感染，就會出現反覆交叉感染，造成無法完全性治療。為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，疾管署已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，內容包括愛滋自我篩檢/匿名篩檢院所及指定醫事機構、性傳染病匿名諮詢、PrEP及PEP資源、性健康友善門診院所及保險套自動服務機等，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資訊。