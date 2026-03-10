我是廣告 請繼續往下閱讀

多元計程車有望前往機場載客！交通部民航局近日將預告修法，開放多元計程車前往機場載客。民航局局長何淑萍指出，預計最快6月完成修法，將從高雄機場先啟動試辦。在航空公司積極拓展新航線與新航點下，各機場旅運量持續上升，其中以中南部成長尤為明顯，台中機場旅客量170萬人次，較2024年成長86％；高雄機場旅客量575萬人次，也較2024年成長24％。隨著旅運量上升，往來機場的交通需求也成為旅客關注重點。何淑萍表示，已經針對高雄機場開放多元計程車舉辦多場利害關係人討論、說明會，並且去年底已經將《民用航空機場客運汽車管理辦法》修正草案報到交通部，預計近日會做法規預告。草案預告期30天，希望上半年可以在高雄機場開始試辦。至於其他機場是否有機會開放多元計程車？何淑萍說，每個機場的特性不同，以高雄機場為例，前往高雄機場搭機的旅客包含周邊縣市，而松山機場則在市區，因此會保留給各機場根據自身條件規劃試辦方式。