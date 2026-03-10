我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人千萬不要太過關注基本面，思維必須改變。

投資人就把握一個原則，「不要再上漲的時候買」，例如，今天上漲就不要買，投資人如果在上漲的時候買，隔天很容易套牢。「有跌才能買。」而且「跌越重買越多，沒跌就不要理它、上漲的時候也不要理它。」

美伊戰爭升溫，台股近期呈現劇烈波動，昨日一度暴跌2000點，今（10）日又一度回漲千點，上演大怒神行情。分析師表示，市場已經出現恐慌，代表低點即將來臨，當市場一瘋狂，提醒投資人不要過於專注基本面，也就是說不要看股市漲就追，很容易被套牢。台股昨日一度重挫2070.18點，創下史上盤中第二大跌點，僅次於2025年4月7日盤中的2086.2點。今日則回漲盤中最高一度來到33256.69點，上漲1146.27點，創下史上盤中第三大漲點，不過隨後遇到賣壓，終場上漲661.45點，收在32771.87點，連續多日行情猶如坐雲霄飛車。股市名師、前國泰證期顧問協理蔡明翰接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，股市最近波動幅度很大，尤其跌的時候，每天是「千點在跌」，盤中跌勢甚至超過2000點，代表市場已經出現恐慌。他直言，就過往經驗來看，統計2023 年AI問世以來，如果出現較大幅度的拉回，統計前十大漲幅，比如這幾天都各跌1400 點，大概就排在前十大漲幅的第五名、第六名左右，而只要出現前十大跌幅，指數平均會在1.1 天後出現低點、最長則是在3天後，然後接著在平均大概三週的時間，也就是15個交易日左右，指數就會把跌幅全部吞噬，原則上又回到起跌點。與此同時，昨日外資賣超1200億，也創歷史新高，從2021年開始到現在，總共十次的外資單日賣超總金額從700億元累積，也平均大概不到兩天，加權指數就會見到低點。因此，蔡明翰分析，只要市場恐慌、外資大量賣超，過往經驗幾乎「沒有例外」，代表短時間台股就會見到低點。他強調，大家要留意一個現象，當市場開始瘋狂，過往經驗看到股價重挫、外資賣超，大家會很害怕、跟著賣，然而，最終答案「跟你想像的完全顛倒。」也就是說，這樣的時間點才代表要開始回升，這時候應該要偏多。蔡明翰認為，惟目前恐慌度還不夠，因此，現在短期內「V型反轉」還很難。但他建議，蔡明翰表示，台股在經過這段時間震盪整理之後，後續應該就會逐步走揚。