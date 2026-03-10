白沙屯媽祖高屏遶境將於週末3月14日、3月15日繞境到南部，為慶祝里港玉賢宮入火安座遶境活動，旗山媽祖文化季邀請白沙屯媽祖贊境祈福，拱天宮將在3月14日、3月15日連續兩天出動「粉紅超跑」參與，是高雄市、屏東縣兩地宗教界的一大盛事。LA ONE烘焙推出「粉紅超寶」，是金元寶造型的麵包，包入草莓巧克力內餡，因此帶粉紅色，即日起開售，每個150元。
因應白沙屯媽祖遶境將於3月14日、3月15日在高雄屏東登場，獲得米其林綠星餐廳的高雄法式餐廳「THOMAS CHIEN」同集團的烘焙品牌「LA ONE」，本季推出粉紅超寶，嚴選優質食材，包含日本昭和霓虹吐司粉、法國依思尼奶油、紐西蘭奶油、比利時草莓巧克力等。
每顆尺寸長約 16.5公分×高9.7公分×寬10公分，且金元寶的外型尤其討喜，上頭又烙上一個「勇」字，十足貼合粉紅超跑的印象。即日起於LA ONE官網可預訂。
吳寶春麵包店推新品 加州葡萄乾為主題
另外，吳寶春麥方店則是今年再次與加州葡萄乾攜手合作，推出兩款款以加州葡萄乾為主角的新品，讓麥香中透著果甜。包含「加州葡萄乾貝果」，將酒漬葡萄乾與奶油乳酪做為內餡，與麥香貝果體搭配；還有「加州葡萄乾杏仁酥」，以奶香酥脆杏仁酥餅，加入葡萄乾後展現多層式的口感。
資料來源：吳寶春麥方店
