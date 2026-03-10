我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰爭持續延燒，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖，嚴重影響航運。但有船舶資訊系統顯示，希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，自2月28日至3月3日，關閉AIS系統「隱身」穿過荷姆茲海峽進入波斯灣。中國海事資訊平台「信德海事網」根據中遠海科旗下「船視寶」提供的追蹤數據，指出荷姆茲海峽每日個位數、甚至雙位數的船隻通行。希臘船王Dynacom旗下5艘油輪，在2月28日至3月3日期間，在駛出富查伊拉錨地或抵達海峽口後，就關閉AIS系統（自動識別系統），分批「隱身」進入波斯灣，裝好貨物駛向荷姆茲海峽，但並未追蹤到是否順利駛離。船視寶6日的追蹤數據顯示，有6艘船隻通過荷姆茲海峽，其中1艘為伊朗貨櫃箱船，另5艘分別是3艘液體散貨船、1艘小型雜貨船，以及1艘由中國公司運營管理的乾散貨船，包括阿聯船公司所有船隻。保險問題被認為是許多船舶不願進入荷莫茲海峽的重要原因。據克拉克森數據披露，希臘5艘中有4艘由NorthStandard保賠協會承保，一艘由Britannia保賠協會承保。保險經紀公司Gallagher海事部門主管Angus Blayney表示，倫敦保險市場仍然可以提供戰爭風險保險（War Risk Cover）。此外，《彭博社》報導，受美國、以色列對伊朗的戰爭影響荷姆茲海峽在近期爆發嚴重電子干擾，在衛星追蹤數據上顯示出一片混亂，海峽附近出現12個船隻集群，部分集群規模多達200艘船隻。這些船隻集群在影像排出奇怪形狀，如在阿聯阿布達比內陸出現一個明顯的「圓形船陣」，在魯威斯外海排出「倒Z字」陣型。海事領域分析師道格拉斯（Mark Douglas）直言，過去48小時內，當地的狀況變得令人摸不著頭緒，現在想單靠追蹤數據來判斷船隻的確切位置，幾乎是不可能的事。電子干擾也讓船隻回報的船速出現異常，一艘2013年的油輪9日出現航速102.2節，相當於時速190公里，但正常來說最高時速僅約16節（約30公里）。