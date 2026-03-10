我是廣告 請繼續往下閱讀

「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」備受矚目的競賽大獎花，經激烈競爭後，由四倍體蘭園的萬代蘭 Vanda Kulwadee Fragrance ，以其無可匹敵的生長勢與藝術級的觀賞價值，正式登頂榮獲「全場總冠軍」最高榮譽。而杜氏蘭園、豪記蘭園、科隆國際生物股份有限公司、吳文彬等也分獲嘉德麗雅蘭組、仙履蘭組、蝴蝶蘭組、其他蘭屬組的分組冠軍。南市府指出，目前得獎作品均於臺南後壁的「農業部花卉創新園區」展出，歡迎民眾把握時機前往參觀。每年臺灣國際蘭展舉辦時均同步辦理分組競賽，今年榮獲全場總冠軍的四倍體蘭園的萬代蘭個體Vanda Kulwadee Fragrance，展現了極高的栽培功力與品系穩定度，受到評審肯定。評審團表示，該植株花序繁盛、層次鮮明，宛若紅酒絲絨般的深邃花色結合厚實光澤，展現出極強的視覺張力。其葉姿挺拔、根系盤結有力，在動靜之間平衡了宏偉氣勢與精緻細節，堪稱年度指標之作。評審團指出，除了全場總冠軍外，四大分組冠軍亦展現了臺灣蘭花在育種科技與市場觀賞價值的深厚底蘊：A組（嘉德麗雅蘭組）：杜氏蘭園由杜氏蘭園培育之嘉德麗雅蘭白花個體，憑藉著一梗四朵、碩大開闊的花型脫穎而出。雪白瓣片與唇瓣邊緣的淡紫色暈染形成鮮明對比，兼具華麗大器與競賽標準，除獲分組冠軍外，更摘下金牌獎（GM）最高殊榮。B組（仙履蘭）：豪記蘭園B組冠軍由豪記蘭園多花型仙履蘭奪得。該品系源自名系 Paphiopedilum Mount Toro 白化個體，穩定保留「中白外綠」的立體層次。評審團一致肯定其多花整齊度與品系純度，展現了成熟品系的結構美感。C組（蝴蝶蘭）：科隆國際生物股份有限公司科隆公司選育的黃綠花蝴蝶蘭，結合「臺灣阿嬤」的優秀花型與 Phal. Heliodor 的碧綠色澤。單株加側芽共著生 10 支花梗、近百朵花同時綻放，形成壯觀的連續花瀑，展現量產型品系難得的高度一致性。D組（其他蘭屬）：吳文彬D組冠軍由吳文彬培育的 Rhy. gigantea 白花品系奪得。其花序密集成串、垂墜自然，潔白如雪的花色在光影下呈現通透質感。葉片厚實、株型穩健，完美詮釋了狐狸尾蘭特有的延伸氣勢。臺南市政府表示，這屆得獎植株不僅代表了臺灣在蘭花育種上的卓越技術，更體現了品種改良與市場需求的高度結合。透過國際蘭展的舞臺，臺灣再次向世界證實了作為「蘭花王國」的軟實力與競爭力。2026臺灣國際蘭展現正於後壁「農業部花卉創新園區」熱烈展出中，歡迎各界民眾親臨現場，一睹冠軍花采。