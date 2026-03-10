2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事今（10）晚6點即將迎來最後一場小組賽，雖然賽程還沒結束，不過晉級複賽的兩隊已經提前出爐，分別是日本與韓國，今晚的「日捷大戰」還是相當精彩，有「大谷翔平剋星」薩托利亞將代表捷克掛帥先發，因此許多球迷還是很期待兩人對決。如果沒有訂閱Hami Video、愛爾達體育，其實也能透過YouTube主播、賽評的直播台聽球賽，沒有球賽畫面，只會有主播台鏡頭，透過講解來了解賽況。《NOWNEWS》整理多個主播直播台YouTube連結，想要即時追「日捷大戰」大戰，點進去就能聽球賽。
2026年世界棒球經典賽「C組：東京分組」最後由日本、韓國挺進決賽。第1名的日本先用3勝0敗搶先取得門票，靠著大谷翔平連兩場開轟，以及鈴木誠也、吉田正尚等旅美大將火力支援，日本隊展現壓制力，即便還有對捷克一戰未打，已確定以小組第一晉級。
第2名為韓國拿到2勝2敗，韓國隊晉級之路充滿戲劇性。在輸給台灣後陷入絕境，但在攸關生死的最後一戰以7：2擊敗澳洲。在與台灣、澳洲戰績同為2勝2敗的情況下，韓國憑藉較低的失分率驚險逆轉奪下第2，睽違四屆再度闖進八強。中華隊雖擊敗韓國，但在戰績相同比較失分率後，遺憾未能出線。
經典賽主播台直播連結
W B C 愛爾達熱血直播! 轉播台視角 捷克VS日本 3/10 C組預賽 ｜ 2026 WBC 棒球經典賽
【完整公開】LIVE 2026 WBC世界棒球經典賽 捷克VS日本（直播聊天室）主播：王李中彥、球評：曹竣崵
【WBC 世界棒球經典賽 Podcast】#捷克 vs #日本 2026.03.10 | LIVE｜2026 WBC 鎖定緯來！
經典賽電視轉播平台免費看
📍愛爾達電視體育1台（MOD200台、轉播時刻表請點我）
📍緯來電視台（有線電視72台、轉播時刻表請點我）
📍東森新聞台（有線電視51台、轉播時刻表請點我）
📍台視（有線電視8台、轉播時刻表請點我）
經典賽網路轉播平台
📍Hami Video電視運動館（Hami Video官網請點我）
民眾可以如果只能線上觀看，可以選擇體育館最便宜的90天訂閱方案，只要399元，同個帳號支援3部裝置同時登入觀看，平均下來每人只要133元，趕快揪親朋好友一起訂閱為中華隊加油。
📍愛爾達ELTA.tv線上看（ELTA.tv官網請點我）
最便宜的有一季的三個月可以選擇，90天訂閱方案599元，平均一個月才199元，一個會員帳號最多可登入3台裝置同時登入觀看，如果有長期在看國外其他大型賽事的民眾，還可以一起看F1、NBA、BWF、WTT、英超等多項賽事，適合長期追賽運動迷。
