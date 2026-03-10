我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳姓男子稱因感冒導致劇烈猛咳，車輛操作不當才會失控撞公車亭。（圖／警方提供）

新北市淡水區今（10日）中午12時21分許發生一起驚悚車禍，一名感冒的吳姓男子當時至麥當勞買完得來速後，車輛才剛出得來速沒多久，便失控暴衝撞上新市一路的公車亭，差一點就撞上候車的座位。警方獲報到場後，吳男供稱因因感冒劇烈咳嗽，導致車輛操控失當肇事，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這名31歲的吳姓男子當時駕駛小客車剛從麥當勞得來速離開，怎料，才剛離開沒多久，疑似因感冒猛烈劇咳，導致車輛瞬間失控，高速暴衝上人行道再猛撞對向新市一路三段176號前的公車亭。所幸當時並有車輛經過，亦無民眾在公車站牌等公車，未造成人員傷亡。警方獲報到場後，立即派員前往現場處置。依規定替吳男進行酒測，其酒測值為0；另車內未發現違禁品，初步排除毒駕情事。經檢視公車亭主體構造亦無受損。全案依交通事故處理程序處理，事故車輛於12時45分由拖吊車排除完畢，現場恢復交通順暢。