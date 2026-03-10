我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前自費赴日本看世界棒球經典賽，引發在野黨猛攻，對此，民進黨立委陳培瑜今（10）日列出國民黨立委自2024年以來赴中國行程，直言她已向立法院發出索資公文，要求提供這屆藍委上任後，前往中國拜會中共高官的費用來源是否為公費。「藍委赴中聽旨的費用，由人民納稅錢買單？」陳培瑜表示，他已經向立法院發出索資公文，要求提供這屆國民黨立委上任後，前往中國拜會中共高官的費用來源是否為公費。陳培瑜一一舉出，2024年4月26日立法院會期中，傅崐萁率領藍委共17位前往北京，拜會中共政協主席王滬寧，返台就強推國會濫權法案。陳培瑜續指，2024年8月藍委陳玉珍前往北京，拜會中共國台辦主任宋濤，同年12月傅崐萁缺席黨團協商，前往香港，返台馬上硬闖《財劃法》、《憲法訴訟法》、《選罷法》等三大惡法；2025年1月陳玉珍剛刪完文化部預算，就前往廈門參與中共春節活動，與中共國台辦主任宋濤同框，同年2月，傅崐萁缺席總預算黨團協商，前往香港，宣稱代表台灣中央政府。陳培瑜說，2025年12月審查國防預算、國安法案期間，藍委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等人前往廈門，與國台辦官員見面。陳培瑜呼籲，請立法院、國民黨向全國大眾說明，這些行程是不是公費？「你們跟中共高官到底談了什麼？」