美國總統川普（Donald Trump）最新聲稱伊朗戰爭可能很快就要結束，推動油價跳水暴跌，亞洲股市今（10）日則是應聲反彈，從昨日的重挫翻轉，日經平均指數收盤上漲1519.67點或2.88％，收54248.39點；韓國綜合股價指數（KOSPI）也上漲280.72點或5.35％，收5532.59點。綜合外媒報導，川普釋出停戰訊號，讓國際油價上演自疫情以來的最大單日上沖下洗震盪，從每桶120美元暴跌至90美元，刺激亞洲股市衝出「停戰」行情，比特幣也跟著水漲船高。不僅日經平均指數與韓國綜合股價指數表現亮眼，韓國創業板指數（KOSDAQ）收報1137.68點，也上漲了3.21％；日本東證股價指數（TOPIX）則是上漲88.44點，收報3664.28點，漲幅2.47％。不過，Pepperstone集團研究策略師Dilin Wu提醒，「我們目前看到的，更多是極端避險情緒過後的反彈，而非真正重回全面風險偏好的環境」。AT Global Markets首席市場分析師Nick Twidale也表示，「這很可能是技術性反彈，而非任何長期趨勢逆轉的信號」，認為在看到戰爭結束的實質證據前，投資人若把成長型板塊重新納入佈局仍面臨較高風險。Lazard Asset Management首席投資長Eric Van Nostrand更直言，川普的言論並非「最具參考價值的訊號」，建議投資人保持審慎。