近年梅毒病例持續增加，且年輕人盛行率上升。其中，愛滋病毒感染和淋病個案呈現下降趨勢，但2025年全國梅毒新增9953例，較2024年略升2%；15至24歲年輕族群梅毒病例數新增1892例。疾管署防疫醫師林詠青提到，不安全性行為、非單一性伴侶者都可能造成風險。林詠青提到，在性傳染病部分，年輕人的梅毒盛行率上升。且從個案可看到，許多人的治療困難之處在於，初期症狀在生殖器，但未經過治療，還是可能自行痊癒，感染者會因此有錯誤理解，以為不用治療就康復。梅毒預防上，包括不安全性行為、非單一性伴侶都可能造成風險。林詠青說，梅毒不易防治且病程變化多，有些無症狀嚴重會擴散到器官，主要分為三期，一期通常無症狀不過有分泌物且含有大量病原菌傳染性極強，沒治療後會癒合，容易讓患者有錯誤認知。林詠青表示，二期則會出現手掌、腳底皮疹，若未告知不安全性行為，醫師較難診斷，典型可能會侵犯到神經系統，也可能發病後消失。林詠青提到，三期梅毒通常發生在感染後3至7年，可能會造成梅毒腫、心臟血管性梅毒、神經性梅毒。而眼梅毒、耳梅毒則在任何期別都可能發生，嚴重要留意視力或聽力受損。