我是廣告 請繼續往下閱讀

夢時代「粉紅野餐日」邁入第十週年，將於3/21~3/22及3/28~3/29在1F時代廣場盛大舉行。今年活動全面升級，以韓系主題風格打造夢幻草地場景，營造春日氛圍，並結合野餐體驗與互動活動、邀請16組知名藝人熱情獻聲。本屆粉紅野餐日集結16組藝人演出，由活力主持人CN吳承恩貫穿全場。3/21率先登場的有饒舌創作歌手Snoopy詹仕偉、全能唱跳歌手鼓鼓呂思緯，以及啦啦隊女神檸魂歌姬檸檬，結合音樂與應援魅力炒熱氣氛；3/22則由新生代R&B創作歌手HowZ、實力派歌手孫協志，以及潛力創作歌手裴頡接力演出。3/28邀請新生代男聲蕭子墨、潮流創作歌手AuZTIN吳昱廷與獨立樂團Theseus忒休斯輪番上陣；3/29壓軸卡司則包括金曲嘻哈歌王呂士軒、療癒系創作天后白安、新生代創作男聲呂允、影歌雙棲男歌手洪言翔，以及人氣樂團小男孩樂團主唱米非，共同為粉紅野餐日帶來連續兩週的精彩音樂盛宴。此外，今年更首度推出「LIVE PODCAST」與脫口秀演出，並規劃KPOP隨機舞蹈挑戰，上百首韓流夯曲與經典熱歌，熱力開跳。歡慶十週年，此次更與以特色小花IP風靡全台的「蜜可魯Mikolu」合作，打造屬於夢時代的春日時尚。現場同步推出「粉紅野餐十週年紀念任務」，獎項包含藝人隱藏卡、蜜可魯週邊商品及品牌好禮。另還有每日限量100份「十週年限定粉紅禮包」。粉紅野餐日活動期間亦舉辦生活市集，集結美研社、BEING sport、BIGOLIVE等品牌及韓系選物、文創與特色小食攤位；活動當日購買蜜可魯x粉紅野餐日限定週邊商品，單筆消費滿額再贈限定小花氣球，數量有限，贈完為止。