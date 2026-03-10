我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jennie比中指照片公開。（圖／IG@jennierubyjane）

▲Jennie在巴黎被圍堵要求簽名，她超無奈求饒。（圖／翻攝自微博）

人氣女團BLACKPINK成員Jennie近日受邀參加Chanel2026秋冬大秀，活動空閒時間她抽空上街逛街，沒想到卻遭到大批私生粉絲圍堵，要求她一起合照簽名等，讓她感到相當困擾直言「你們讓我壓力很大」，不過仍熬不過這些人的軟磨硬泡，最後無奈在對方的小卡上簽名。今（10）日，Jennie直接在IG曬出自己比中指的照片，被猜測是在回擊這些私生粉絲的無禮行為。今日Jennie在個人IG上傳了一張自拍照，只見她站在鏡子前對鏡頭比出中指，表情淡定卻帶著強烈情緒，照片曝光後迅速在社群平台引發討論，許多粉絲認為這張照片是她對私生飯侵犯私生活的無聲反擊，也有網友直言「終於替所有被騷擾的藝人說話。」Jennie參加Chanel2026秋冬大秀期間，網路上流出多段巧遇影片，畫面中可見不少粉絲不斷要求簽名與合照，甚至有人表示自己「特地從紐約飛來」，情緒勒索Jennie能滿足請求，面對不斷逼近的人群，她顯得相當有壓力，並以英語嚴肅表示：「我可以有自己的時間嗎？這真的讓我壓力很大」、「可不可以放過我」，同時多次請求大家退後，給她一些空間。儘管神情略顯無奈，Jennie最後仍心軟為粉絲簽名，之後在保鑣護送下離開現場，相關影片在社群平台曝光後，引發網友熱烈討論，許多人也呼籲粉絲應尊重藝人的私人時間與距離，避免造成過大的壓力。對此，Jennie所屬公司OA Entertainment隨後發表聲明表示，公司已開始監控各大網路平台，避免該簽名小卡被當作牟利工具轉售，同時也將對任何侵犯藝人隱私與騷擾行為採取法律措施，公司強調，藝人在工作之外同樣需要基本的私人空間，希望外界能尊重其生活權利。