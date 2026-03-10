2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨（9）日上演韓澳大戰，韓國以較優的失分率取得8強門票，中華隊則確定無緣晉級，預計今天晚上包機返回台北，樂天桃猿隊主持人、「中職最正MC」林艾融發文表示，全場球迷一起相信球員的熱血和感動，是她當啦啦隊的原因之一，「謝謝台灣英雄們帶我們看世界！」
中華隊無緣晉級8強 艾融：謝謝台灣英雄們
艾融這次親自飛至東京巨蛋幫中華隊應援，中華隊止步預賽後，她在粉專寫下：「這就是想當啦啦隊的其中一個原因，超越勝負的，是那份全場一起相信球員們的熱血，全身起雞皮疙瘩的感動！飛一趟親自感受這份全場一起沸騰的力量，很值得！謝謝台灣英雄們帶我們看世界！」
貼文附上一系列東蛋現場照片，艾融與「樂天應猿團」推進隊長籃籃（籃靖玟）、「短髮女神」Uni-Girls斐棋合影，畫面賞心悅目，網友紛紛表示：「現場看球是完全不同的感覺」、「艾融很棒」、「真球迷不會只記得沒晉級8強，而會記得這場贏韓國的感動跟十二強的冠軍，中華隊辛苦了，謝謝你們！」
啦啦隊女孩轉至主持領域 吳宗憲讚賞美麗又認真
林艾融（本名林佩姍）是台灣知名主持人及前啦啦隊成員，2016年以藝名「小Mia」加入Lamigo桃猿啦啦隊LamiGirls出道，後經歷味全龍啦啦隊，2020年重返樂天桃猿轉戰主持領域，被譽為「中職最正MC」。
艾融從舞蹈背景跨界主持，初期因壓力大到上台前乾嘔、體重直降，但憑藉甜美外型與專業表現，陸續主持《星光歡樂城》、《請問今晚住誰家》等綜藝節目，更獲吳宗憲讚賞美麗又認真，成為樂天桃猿不可或缺的招牌主持人 。
資料來源：Irene 林艾融臉書
