我是廣告 請繼續往下閱讀

數據對比

專家分析：四大可能原因

不同的解讀

台灣官員警告：莫墮入欺敵陷阱

中國近年持續對台灣施加軍事壓力，幾乎每天都派遣軍機與軍艦在台灣周邊活動。不過近期中國軍機活動明顯減少，截至3月9日為止，過去10天中，有9天未偵測到任何共機在台灣周邊活動，這段「空窗期」讓多名專家感到困惑，更紛紛推測共機演習次數驟減的原因。根據法新社報導，透過台灣國防部每日數據，自2月28日以來，僅有2架中國軍機在單一24小時期間內現蹤台灣周邊。相比之下，去年同期記錄為86架次。這是自法新社2024年開始記錄數據以來，未偵測到共機活動持續最久的一次。中國軍艦的活動並未減少，過去10天平均每日偵測到6艘中國軍艦，與去年持平。但整體來看，今年1、2月共機繞台次數較去年同期下降約42%，軍艦則減少約4.5%。專家們正針對共機部署驟減的原因進行推測，主要觀點包括：北京正在舉行的年度政治會議「兩會」，以及中國近期的軍方整肅行動。其他因素還可能包括美國總統川普（Donald Trump）本月底將訪問北京與中國國家主席會面，以及受到當前持續升溫的中東衝突影響。新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員唐安竹（Drew Thompson）在Substack上寫道：「我沒想到自己會為解放軍停止繞台感到擔憂，但缺乏合理解釋的情況令人不安。」另一位長期觀察中共軍方的專家也坦言「完全看不出背後用意」。開源資料平台PLATracker創辦人路易斯（Ben Lewis）認為，這顯然是「例行活動的重大中斷」，雖然擔憂潛在影響，但目前未見共產黨準備發動重大軍事行動的跡象。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲推測，北京可能試圖藉此「削弱公眾對台灣增加國防開支計畫的支持」。目前賴清德總統提出的8年400億美元額外國防預算正遭在野黨掌控的國會強力抵制。也有分析人士不意外共機活動減少。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）研究員賀博然（Brian Hart）認為，每年兩會期間解放軍進入台灣防空識別區（ADIZ）的次數通常會降至趨近於零，「如果這種情況在兩會結束後仍持續很久，那才不尋常，但我認為目前沒有任何證據顯示有什麼異常。」一位台灣安全官員告訴法新社，北京可能試圖「營造中國正在放緩對台威脅的假象，以欺騙美國減少對台灣安全的防衛支持」。儘管美台無正式外交關係，但華盛頓是台北最重要的支持者與武器供應國。該官員強調：「我們絕不能掉以輕心。」