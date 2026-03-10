我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰火持續，中東局勢緊張，荷姆茲海峽也遭到封鎖。根據航港局掌握，我國航商有7艘船舶停在波斯灣海域。另外，國泰航空也表示，持續取消中東航班至3月底，同時會提供更多倫敦航班，以及往返蘇黎世的機位，滿足往來歐洲需求增加。伊朗跟美國戰火持續。伊朗封鎖荷姆茲海峽並表示，有與美國、以色列斷交國家的國家可以自由通行。美國也揚言，伊朗若攻擊通過荷姆茲海峽的油輪，會給予20倍打擊。根據航港局向我國航商，包含長榮、陽明、萬海、台航公司瞭解後，目前共有7艘我國相關船舶位於波斯灣海域，並停泊於安全水域，目前各船狀況均屬安全，暫無立即危險。航港局表示，每日均與各船公司保持密切聯繫，掌握波斯灣海域的最新動態與安全情形，並視需要提供必要協助。國泰航空表示，為讓顧客及付貨人能及早作出規劃，國泰航空每日往返杜拜及利雅得的客運航班，以及國泰貨運前往杜拜及利雅得的貨機航班，將延續取消至3月31日，受影響的旅客可以重新預訂機票、更改航點及退票。此外，3月加開額外航班往返倫敦，並提供更多往返蘇黎世的機位，滿足市場對往來歐洲需求的增加。另一方面受美伊戰爭影響，中華郵政公司今再度宣布，為避免郵件交寄後因長時間無法運抵寄達國，而造成重大延誤，因此暫停收寄發往15國的各類國際航空郵件。民眾如有寄往下列國家郵件的需求，請洽各地郵局「代收FedEx、DHL」服務辦理交寄，部分國家仍可透過該項服務寄件。15國包含阿拉伯聯合大公國、巴林、以色列、巴基斯坦、馬爾地夫、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥等。