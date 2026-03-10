我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國神婆在ENHYPEN出道前就預言會有人退團。（圖／翻攝自微博）

▲ENHYPEN成員李羲承（Heeseung）宣布退團，他同時發佈手寫信透露這是思考很久的決定。（圖／IG@enhypen）

韓國人氣男團ENHYPEN今（10）日突然宣布人氣成員李羲承（Heeseung）退出團體，未來團隊將以6人體制繼續活動。消息曝光後，有粉絲翻出韓國神婆6年前為ENHYPEN算命的結果，當初她就預測團體會有成員變動，未來會有人退出團體，讓粉絲直呼「實在是太準。」早在2020年ENHYPEN出道前，韓國被稱為「神婆」的算命師就在YouTube節目中為團體算命，當時她直言「我覺得他們會有一次成員變動，不是成員增加，而是成員退出，然後之後就不會再變動成員了。」今日李羲承退團的消息曝光後，這支影片又再次成為了粉絲討論的焦點。ENHYPEN今日發布聲明，宣布成員李羲承正式退團，公司表示，雙方經過長時間討論與深思熟慮後，最終達成共識，決定結束他的團體活動，官方也強調，這項決定並非臨時起意，而是在多次溝通與審慎考量後做出的選擇，希望外界能尊重成員的決定並給予支持。消息公布後，李羲承也透過親筆信向粉絲表達心聲，坦言自己思考了很長一段時間才做出這個艱難決定，並感謝一路以來支持他的粉絲與團隊夥伴。他在信中提到，未來將依照公司規劃的新方向發展，專注投入個人音樂活動，希望能以不同的面貌繼續與大家見面。同時李羲承也透露，自己其實已經為個人作品準備相當長一段時間，目前正積極投入相關製作與籌備，希望能儘快帶著新的音樂作品回到舞台。他也向粉絲承諾，未來會持續努力，以更成熟的作品回報大家長久以來的支持。