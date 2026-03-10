我是廣告 請繼續往下閱讀

揚秦國際企業（2755）於今（9）日公布2月自結營收，2月營收2.50億元，年增22.12%，月減15.64%，1月至2月累計營收共5.45億元，年增22.59%。2月及累計前2個月營收均創同期新高。揚秦表示，2月受到工作天數少的影響，致使2月商品買賣量能稍減，但在麥味登展店成果豐碩及規模經濟效益助攻下，營收仍創同期新高。揚秦國際總經理林麗玲表示，以加盟為核心的早午餐品牌「麥味登」逆勢突破過往春節前展店趨緩的常態，2月份共新增26家加盟門市，雖然因農曆春節營業天數少，而導致商品買賣量能較1月稍減，但展店專案收入高於去年同期，門市數量持續增長。在規模經濟效益帶動下，2月營收創同期新高，1月及2月累計營收創歷史新高。展望後市，林麗玲表示，春節連續假期過後，上班族與學生回歸正常工作與校園生活，早午餐產業也從二月假期聚餐高峰回歸到常態化經營。營收動能將從連假期間偏重早午餐的聚餐型消費，轉回平日早晨與午間的外帶與外送。截至目前，「麥味登」全台總店數995家，「炸雞大獅」海內外店數126家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數2家。