中東戰火導致許多旅客滯留海外，對此相關單位、外館與旅行社協助旅客平安返台，行政院秘書長張惇涵今（10）日下午特別赴桃機接待返台國人，感謝大家的體恤與合作，此外也特別提醒，近日來資料顯示，這三天每天仍有超過百位國人前往杜拜地區，自己要拜託國人同胞兩件事情，首先拜託沒有必要避免前往；其次是若必要得去，拜託主動到外交部網站登錄，讓外交部能夠主動聯繫。張惇涵今日特別到桃園機場接機，表示今天其實是帶著三個感謝的心情來到機場，來迎接從杜拜回台灣的國人同胞。第一個感謝還是感謝這段期間所有的國人同胞，無論是在台灣還在中東地區或海外，大家的體恤跟合作。其次是感謝旅行社，在這個過程當中能夠協助，幫助旅行團的旅客們；最後則是感謝所有政府部門，從交通部到外交部到經濟部，特別是在第一線中東地區的外交官，不眠不休地在為國人協助返國來打拼。張惇涵也提到，在這次的護僑行動中，在中東戰事發生前，在中東地區14旅行團、354名旅客，在今天班機全數抵達國門。從3月4日阿聯球復飛台灣以來，到昨天已累積1591名國人返抵國門，預計今天會超過1600名國人返抵國門。張惇涵表示，在這過程中，第一線的駐館人員辛苦協助國人，在3月4日巴黎的駐館其實只有三名同僚，但是其中一名秘書協助了三名國人以及一名中國籍同行人士，從巴黎一路到沙烏地阿拉伯全程陪伴，協助他們回到台灣。張惇涵提到，中東地區大概還有不到80名國人提出協助，目前外交部、交通部以及當地的駐館也都在積極地協助中。那政府提供了主動關懷，透過陸路的疏散與協助航班的空位，讓他們儘早返台。最後張惇涵也拜託國人同胞兩件事情，首先是這三天每天都仍有超過百名國人前往杜拜地區，可能是經商、洽公或轉機。但外交部已經把相關周邊地區列為橙色警戒，也就是沒有必要避免前往，所以第一個拜託是拜託大家沒有必要避免前往。第二是若一定要前往，拜託國人能夠主動到外交部的網站來進行登錄，讓當地駐館能夠主動來聯繫大家，主動提供協助。在接下來班次中，外交部也準備了一張旅行或過境中東地區的關懷卡，上面有外交部領務局的QR Code，請一定要前往中東地區或者是轉機的國人朋友們掃QR Code，登錄聯絡方式，「讓外交部能夠主動來聯絡你，主動提供你協助」。