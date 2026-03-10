我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 小港舊泳池變身停車場後可提供 92 格汽車停車位，整體使用率達成五成。目前場內已有約 30 位鄰近居民辦理月租，每日零租車位亦穩定維持。（圖／高市議員黃彥毓辦公室提供）

「地平了、燈亮了、車位變多了，服務的價值不在於身分，而在於初心。」荒廢超過 20 年後，佔地 1155 坪的「市立小港游泳池舊址」，在市議員黃彥毓長期追蹤與協調，已成功轉型為臨時停車場。黃彥毓強調，公共空間的活化是一場耐力賽，他對地方的承諾始終如一。黃彥毓表示，該處已於 2 月 5 日正式營運啟用，徹底消除陳年治安死角，讓公有土地發揮應有價值。該停車場提供 92 格汽車停車位，營運至今滿一個月，整體使用率已迅速達成五成。目前場內已有約 30 位鄰近居民辦理月租，每日零租車位亦穩定維持。這項數據證明，閒置資產的活化精準切中了地方痛點。黃彥毓表示，能看見陳年老案重回居民日常，是他最大的成就感，這份解決問題的能力，是他對鄉親最實質的回饋。回顧活化歷程，黃彥毓提到這是一場挑戰。從去年 5 月起，他便與大苓里里長歐世緯、二苓里里長馮見仁、三苓里里長郭冠霖多次現場會勘，克服池體打除與進出口落差等難題。黃彥毓特別感謝運發局的全力配合，並強調未來針對主建物拆除後的空間，他會持續爭取規畫「多功能場館」，確保地方建設的延續性與完整性黃彥毓感性表示，對前鎮小港的責任是長期的，不會因為環境變換而中斷。他強調，雖然建設的推動充滿變數，但他與鄉親站在一起的決心不變，未來無論面臨什麼樣的挑戰，他都會持續運用累積的專業能量，為地方爭取更完善的建設，讓前鎮小港的未來更具競爭力。黃彥毓最後感謝高雄市政府運動發展局以及三位里長的攜手努力，讓小港舊泳池轉型案成為活化標竿。他承諾，會持續在地方奔走，確保市民的生活品質不斷提升，將這份深耕基層的熱忱延續下去。