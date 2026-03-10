我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有人氣球星大谷翔平（31歲）的洛杉磯道奇隊，其補強計畫似乎尚未畫下句點。根據多家美媒今（10）日）報導，道奇隊極有可能透過交易，換來去年賽季奪下13勝的明尼蘇達雙城隊29歲的王牌投手萊恩（Joe Ryan），此舉引發棒球界高度關注。根據《CBC Sports》報導，雙城隊目前的交易候選名單中，包含了喬萊恩以及另一名先發右投貝利奧伯（Bailey Ober，30歲）。報導指出，雖然兩人的合約均剩餘2年，但萊恩憑藉優異的賽場表現，被視為更具吸引力的補強目標。媒體預測喬萊恩在7月前極有可能成為正式交易對象，而道奇隊、教士隊及洋基隊已被列為最有可能的潛在下家。另一家媒體《Heavy》也對此消息進行了深入分析。報導認為，萊恩具備明星級實力，對於任何尋求強化先發輪值的球隊來說都是夢幻人選。「觀察道奇隊目前的球員名單，主張他們需要另一名具影響力的先發投手是合理的。」該媒體評論指出，「如果道奇成功網羅萊恩，其先發輪值的深度與強度將大幅提升，這無疑會讓道奇隊變得更加難以被擊敗。」萊恩於去年的表現極為亮眼，繳出13勝10敗、防禦率3.42的成績單。他在171局的投球中投出194次三振，奪三振率高達10.21，並於去年首度入選大聯盟全明星賽。儘管他曾入選WBC美國隊，但因開幕前右腰部緊繃而遺憾退出，不過其身為雙城隊頭號王牌的實力已獲得全美媒體的一致公認。隨著交易截止日的逼近，道奇隊是否能再度出手震撼球界，將這名明星級右投納入麾下，將成為本賽季後續發展的最大看點。