提供國人終生學習的「第三人生大學試辦計畫」，教育部今（10）日宣布擴大辦理，從原本55歲為優先對象擴大到，30歲以上成人。教育部次長劉國偉表示，試辦學校由邀請制改為申請制，鼓勵30歲以上成人持續進修，也讓大學成為全民在人生不同階段都能回流、再學習、再設計的重要支點。
教育部114學年度以55歲以上為優先招生對象，首度推動第三人生大學試辦計畫，一共有27校參與，共開設58班、1,204位學生參加試辦計畫。考量各界熱烈迴響，因此計畫於115學年度擴大參與對象，由原本55歲以上擴大為30歲以上民眾，試辦學校由邀請制改為申請制，並調整計畫名稱與相關內容。
教育部今（10）日舉辦「30+大學試辦計畫」發布暨114學年度成果發表會，由計畫主持人中正大學副校長詹盛如說明計畫內涵。中正大學第三人生大學學生陳信翰，也是現任嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會秘書長，他分享自己為承接家族長照事業而持續進修，期盼把所學轉化為服務創新動能，為長照領域注入新活力。
慈濟大學陳秀鷹同學也現身說法，年近70的她在去年7月底報考慈濟大學第一屆「第三人生大學」，以「重回校園就是重回願意為夢想努力的自己」為主題，分享在人生第三階段再次出發、以學習擁抱成長勇氣的心路歷程，展現第三人生學習的生命力與韌性。
教育部表示，「30+大學」不僅是學習模式的轉變，更是學習生態系的建構。未來將持續串聯更多大學校院與地方資源，深化跨域課程與學習支持機制，讓民眾在職涯轉換、生活轉折與退休準備等不同階段，都能就近、可及、可持續地把學習落實在生活與社會參與之中。115學年度計畫獲補助學校名單，將於審查後於115年5月公告於https://moe.senioredu.moe.gov.twhttps://moe.senioredu.moe.gov.tw。
