立法院明將舉行召委選舉，原先國民黨團在8大常設委員會皆有召委人選，但黨團幹部今向《NOWNEWS今日新聞》證實，將秉持過去藍白默契，禮讓一個委員會給民眾黨，至於是哪個委員會則仍在協調。不過稍早傳出，國民黨禮讓經濟委員會召委給民眾黨籍立委洪毓祥，對此，原先向黨團成員發出推舉書的藍委鄭天財表示，「尊重黨團的決定」。據透露，洪毓祥中午拜會鄭天財，當時洪毓祥還以為鄭天財是召委，希望能協助安排優先法案，然而到了下午，卻突然傳出洪毓祥擔任召委的新聞。有經濟委員會藍委辦公室透露，洪毓祥辦公室下午致電打算拜會，推測擔任召委的可能性可能很大。除了經濟委員會傳出禮讓洪毓祥外，另外7個委員會的藍營召委擬名單，則分別是財政李彥秀、交通黃健豪、衛環盧縣一、司法翁曉玲、教文羅廷瑋、外交國防馬文君、內政廖先翔。針對經濟委員會是否禮讓給民眾黨籍洪毓祥，黨團幹部則低調表示：「沒有到最後，都可能還有變化」。