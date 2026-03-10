我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城泰統集團（2729）今（10）日公告2月合併營收達7.24億元，年增54.31%，創單月歷史新高，也是集團單月營收首度突破7億元大關；累計前2月營收12億元，較去年同期成長4.39%。而瓦城泰統集團在3月中旬將正式啟動美國首店的試營運。瓦城泰統集團提到，春節檔期後，集團接續把握西洋情人節與228連假商機，旗下各品牌餐廳來客數皆顯著成長，帶動業績攀升；同時尾牙春酒專案持續熱銷助攻，進一步挹注營收表現。展望後市，瓦城泰統集團說明，隨春季氣候回暖，民眾出遊與聚餐意願提升，加上各大企業春酒聚會需求延續，集團看好餐飲市場消費動能維持熱絡，有望帶動旗下各品牌餐廳來客量穩步成長。同時，集團尾牙春酒專案持續熱銷，各品牌訂席穩定成長，集團也深耕會員經營，促進顧客回流用餐，並觀察市場趨勢與需求，靈活調整行銷策略，期望在多元檔期與穩定來客驅動下，助攻首季營運續創佳績。放眼全球市場，瓦城泰統集團迎來首間海外門市，正式開啟國際布局新篇章。美國首店以全新品牌 「Very Thai by 瓦城」 插旗洛杉磯指標商場 Westfield Century City，預計於3月中旬正式啟動試營運。瓦城泰統集團董事長徐承義表示，美國首店的開幕象徵集團國際化發展的重要里程碑，未來將以洛杉磯為起點，逐步拓展北美市場，持續將東方料理連鎖經營模式推向國際市場。