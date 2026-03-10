我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手打擊伊朗，伊朗對海灣國家展開大規模反擊，中東戰火持續延燒。外媒報導，伊朗今（10日）對多個波斯灣國家多線進攻，杜拜、巴林、科威特飛彈警報狂響，革命衛隊稱發射5枚彈道飛彈，襲向伊拉克美軍基地。據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明，新一輪攻擊目標是位於伊拉克庫德斯坦的哈里爾空軍基地（Harir Air Base），指該基地為美國陸軍總部，已有5枚彈道飛彈射向該基地。伊拉克軍方官員稱，基爾庫克市人民動員部隊第40旅遭到空襲，造成5人死亡，4人受傷。基爾庫克市人民動員部隊第40旅遭到空襲，造成5人死亡，4人受傷。《美聯社》報導，伊朗今（10日）清晨向沙烏地阿拉伯、科威特發射無人機。沙國國防部表示，已在沙烏地阿拉伯石油資源豐富的東部地區摧毀了多架無人機；科威特國民警衛隊表示，已在該國北部和南部地區擊落了一些無人機。阿聯杜拜清晨也響起飛彈警報。巴林上午也拉響空襲警報。以色列軍方也稱，上午偵測到伊朗向以色列發射飛彈，耶路撒冷響起警報、特拉維夫傳出爆炸聲。伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）在X平台發文，「我們絕對不尋求停火；我們認為應該狠狠打擊侵略者，讓他吸取教訓，讓他永遠不敢再攻擊我們摯愛的伊朗，猶太復國主義政權認為，其可恥的存在在於不斷重複『戰爭-談判-停火-再戰』的循環，以此鞏固其統治地位。我們將打破這個循環。」