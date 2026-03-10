我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德頒授中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道「一等卿雲勳章」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（10）日頒授中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道「一等卿雲勳章」時表示，1964年夏天，台灣是以「Taiwan」為名參加東京奧運，奧運聖火傳遞有經過台灣，也是目前唯一一次；此外，賴也期盼，未來一起努力，用運動團結社會、壯大國家，讓台灣邁向「運動大國」。賴清德今頒授中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道，在場觀禮者包括林鴻道的母親暨宏國關係事業董事長林謝罕見、立法院前院長王金平，以及舉重選手郭婞淳、拳擊選手林郁婷、中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華民國3x3籃球協會副理事長鄭志龍等人。賴清德致詞時指出，過去數十年來，林鴻道在運動發展上貢獻卓著，特別是在座多位曾在國際運動賽場上獲得殊榮的得主親臨現場觀禮，更足以見證林過去在競技運動領域的卓越貢獻，以及在推動籃球、帆船、射箭、滑雪等職業運動上的重大成就。賴清德表示，林鴻道2013年擔任我國奧林匹克委員會主席後，熱心投身台灣運動及體育事業，在12年的任期中憑藉廣闊的國際視野及無私奉獻的精神，讓台灣運動發展更上一層樓，尤其台灣的國際處境相當特殊，所以奧會主席非常不好當，林鴻道任內深耕國際及亞洲奧會，簽署了許多合作協議，當面臨外在壓力時，仍然堅持最基本的「奧會模式」，提升我國運動員的能見度，也捍衛我國會籍及運動好手的國際參賽權益；此外，林也積極推動運動科學的設置，促成國家運動科學中心成立，導入多項科學化訓練機制，更設置獨立藥檢機制，讓台灣的運動事業與時俱進、與國際接軌。賴清德指出，我國得以在近兩屆的東京、巴黎夏季奧運上，獲得鼓舞人心的好成績，除了政府、企業與國人的大力支持外，中華奧會推動的種種政策也是非常重要的助力；同時，運動員的黃金時期相較其他產業從業人員短暫，林鴻道倡議「績優運動選手就業輔導辦法」，促進運動員退役之後的職涯保障，並可以有效傳承經驗，另為培育運動行政與國際人才，也創設奧林匹克學院，這些都是很了不起的成就。賴清德回顧，1964年夏天，他當時還不滿5歲，當時我國是以「Taiwan」為名參加東京奧運，奧運聖火傳遞有經過台灣，也是目前唯一一次；而為了迎接東奧聖火的「毛公鼎」聖火台，現在仍存放在台北體育園區，訴說著這段歷史，也持續勉勵國人。賴清德指出，政府去年成立「運動部」，目標是要讓台灣邁向「運動大國」，不僅要在運動事業上追求更多資源、更好的發展，也要鼓勵全體國人養成運動習慣，促進「健康台灣」願景。他說，相信以台灣越來越受重視的國際地位，以及越來越堅強的運動陣容，一定可以讓臺灣再次在國際舞台上閃閃發光，期盼未來一起努力，用運動團結社會、用運動壯大國家。賴清德再次感謝林鴻道的長年付出，也希望奧會能持續做選手最大的後盾、做台灣最閃亮的一張國際名片，讓國人繼續自信、勇敢地走向世界。林鴻道致詞時表示，今日獲總統頒授勳章，不只是對他個人的肯定，更是對整個體育界這段時間努力與成果的肯定。林鴻道介紹到場家人與貴賓，感謝其母親節儉卻慷慨行善、鼓勵子女努力做好喜歡的事，對家人影響深遠，也提到前院長王金平多年以來的指導與情誼，讓他受益良多；今日也邀請數位體育界代表及企業執行長出席觀禮，感謝大家的努力，共同打造出現在的體育成果。談及國家體育政策，林鴻道表示，非常敬佩總統擘劃體育政策白皮書，其中重要的一項就是推動成立運動部，並在短時間內完成升格，相關政策讓體育界十分振奮，相信在部長李洋帶領下，能整合各領域力量推動體育發展。林鴻道強調，大家都有一個共同願景，希望台灣能成為世界體育強國，同時也希望國人都能熱愛運動、關心賽事，讓運動與體育成為日常生活重要的一部分。他指出，相信只要持續努力，未來台灣運動員與明星選手年收入達數千萬也不再是夢想。